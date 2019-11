Nach dem Vollmond ist vor dem Vollmond ... mit Änderungen im neuen Jahr

Toskana Therme Bad Sulza präsentiert ab 2020 neues Programm an den Vollmonden

Zwei verbleibende Live-Konzerte nach altem Vollmondkonzept am 12. November und 12. Dezember

Seit Bestehen der Toskana Therme Bad Sulza finden am Tag des astronomischen Vollmonds Live-Konzerte für das badende Publikum statt. Für viele Menschen liegt beim Vollmond eine besondere Stimmung in der Luft liegt, die ideal zum Bad im musikalischen Thermenwasser passt.Diese Tradition wird auch im nächsten Jahr an den 13 Nächten gepflegt, wenn der volle, runde Mond am Himmel leuchtet und ein kleiner, runder Kreis im Kalender steht. Was sich ändert ist, dass künftig keine Live-Musiker auf der Bühne stehen, sondern Mitschnitte vergangener Konzerte eingespielt werden. Weil es schade wäre, die gesammelten Perlen der Vollmondmusik aus zwei Jahrzehnten im Archiv schlafen zu lassen, werden sie im Studio aufbereitet und ins Wasser übertragen. Oft liefen die Musiker in den späten Stunden zu großer Form auf, als manche Gäste, die am Tag nach dem Vollmond arbeiten mussten, schon gegangen waren. Ab Januar 2020 gibt es die besonderen Konzertmitschnitte aus der Schatzkammer der Vollmondmusik zu hören. Wie einfallsreich und abwechslungsreich die Thermenmusiker das Thema Mond und Wasser interpretieren, lässt sich dabei entspannt erleben.Zuvor aber gilt es, den verbleibenden Vollmondnächten des Jahres 2019 mit Live-Konzerten ausgiebig zu huldigen.Am 12. November 2019 spielen Heaven’s Joy in der Toskana Therme Bad Sulza auf. Andrea Leonhardi, Urs Fuchs und Chris Krämer haben sich zusammengefunden, um der himmlischen Freude („Heaven’s Joy“) einen musikalischen Ausdruck zu verleihen. Sie bringen reichhaltige Erfahrungen im internationalen Musikgeschäft mit. Nicht zuletzt gehören dazu Auftritte von Andrea Leonhardi und Urs Fuchs bei diversen Vollmond- und Liquid Sound Festivalkonzerten in Bad Sulza, bei denen sie ihre Fantasie anregenden Klänge vom Himmel direkt ins Wasser übertragen haben.Zum Vollmond-Finale am 12. Dezember 2019 begibt sich das kongeniales Duo Ludger Nowak und Falk Schönfelder auf die Suche nach neuen musikalischen Wegen. Ihre Pianoklänge, Ambiances und sphärischen Texturen sind eine zeitlose Reise voller Poesie und laden zum Schweben im Salon der Träume ein.Die Vollmondkonzerte sind im Eintrittspreis der Toskana Therme inklusive.Die Toskana Therme ist Hort des musischen Badens mit regelmäßigen Live-Events: die beliebten Liquid Sound Club Nächte werden auch 2020 immer am ersten Samstag des Monats fortgesetzt, sogar mit erweitertem Programm. Und den Termin für den Höhepunkt im Veranstaltungskalender, das Liquid Sound Festival am 7. November 2020, sollte man sich notieren.Vollmondkonzert am 12. November 2019 um 21:00 Uhr mit Heaven’s Joy | Toskana Therme Bad Sulza, Wunderwaldstraße 2A, 99518 Bad Sulza | Veranstaltungslink:Vollmondkonzert am 12. Dezember 2019 um 21:00 Uhr mit Ludger Nowak und Falk Schönfelder | Toskana Therme Bad Sulza, Wunderwaldstraße 2A, 99518 Bad Sulza | Veranstaltungslink: