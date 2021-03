Musikalische Osterüberraschung aus der Toskana Therme Bad Sulza

Pünktlich zum Ostersamstag sendet die Toskana Therme Bad Sulza ein musikalisches Lebenszeichen: am 03. April 2021 findet ab 20:00 Uhr eine Sonderausgabe des Liquid Sound Clubs als Livestream-Event statt. Übertragen wird die Veranstaltung aus der publikumsleeren Toskana Therme Bad Sulza.Als DJ konnte das Liquid Sound Club-Team den Künstler Monstah Flo gewinnen, der die Zuschauer mit lässig-treibenden Drum’n’bass-Rhythmen versorgt. Monstah Flo ist DJ aus Leidenschaft und fest in der Weimarer Szene verwurzelt. Marcus Baierl, Liquid Sound Club-Manager in Bad Sulza kommentiert: „In Zeiten allgegenwärtiger Schließungen verharrt der Liquid Sound Club in unfreiwilliger und untypischer Ruhestellung. Stellvertretend für alle, die mit Ihrem künstlerischen Schaffen unser Leben so lebenswert machen und für unsere Gäste, die den Liquid Sound Club mindestens genauso vermissen wie wir, möchten wir ein Lebenszeichen senden – Hurra, uns gibt es noch!“ Micky Remann, Kulturdirektor der Toskanaworld, ergänzt: „Dass Streamingevents das Zeug dazu haben, Liquid Sound-Liebhaber mitzureißen, hat das rein virtuelle Liquid Sound Festival im vergangenen November gezeigt.“Der gestreamte Liquid Sound Club, welcher unter normalen Umständen parallel auch in den Toskana Thermen Bad Orb und Bad Schandau stattfindet, wird auf YouTube übertagen. Das Erlebnis des Liquid Sound Club-Streams ist kostenfrei möglich.: Liquid Sound Club als Livestream aus der Toskana Therme Bad Sulza | Datum: 03. April 2021, 20:00 Uhr | Informationen und YouTube-Streaminglink unter https://liquidsoundclub.com/