Livestream-Silvesterparty aus der Toskana Therme Bad Schandau

Trotz pandemiebedingter Schließung wird die Toskana Therme Bad Schandau am 31.12.2021 Schauplatz einer Silvesterparty der besonderen Art. In einem 48-stündigen Livestream kommen die Zuschauer nonstop bis zum 02.01.2022 in den Genuss von Partymusik und Showeinlagen.Diesmal mit dabei sind unter anderem Acts wie Justin Pollnik, DC Mark, Noisetime, Avvero und andere. Organisiert wird das Event vom DJ-Konzept 48 Hours und DJ Felix Arnold. Letzterer führte in der Vergangenheit bereits mehrere Streamingevents in der Toskana Therme durch. Auch beim Stream von der Insel im Birkwitzer Kiessee war er vertreten. Darüber hinaus wurde er durch extravagante Aktionen wie die nächtliche Beleuchtung der Pirnaer Altstadtbrücke oder das Beleuchten des Schaufelraddampfers „Meissen“ im Rahmen einer deutschlandweiten Aktion bekannt.Die Teilnahme an der Silvesterveranstaltung ist kostenfrei per Twitch oder YouTube möglich: http://youtube.com/...