Livestream-Party geht in die zweite Runde

Unter der Überschrift „Two Nights, One Stream Vol. 2“ veranstaltet DJ Felix Arnold am 23. und 24. April das zweite Livestream-Event aus der publikumsleeren Toskana Therme Bad Schandau. Nachdem sich die Veranstaltung im Februar großer Beliebtheit erfreute, soll es bei der April-Ausgabe noch spektakulärer zugehen. Die Zuschauer können sich auf eine hochkarätige Licht- und Feuershow, jede Menge sensationelle Künstler sowie viele Überraschungen freuen.Auch diesmal konnte DJ Felix Arnold wieder eine Reihe von DJs aus der House- und Elektroszene gewinnen. Mit dabei sind unter anderem Noisetime, Housekasper, Anastasia Rose und viele mehr.DJ Felix Arnold führte in der Vergangenheit bereits mehrere Streamingevents erfolgreich durch. Darüber hinaus wurde er durch extravagante Aktionen wie die nächtliche Beleuchtung der Pirnaer Altstadtbrücke oder das Beleuchten des Schaufelraddampfers „Meissen“ im Rahmen einer deutschlandweiten Aktion bekannt.Der Zugang zum Stream ist kostenfrei und über Facebook, YouTube oder Twitch möglich. Unterstützt wird die Veranstaltung von einer ganzen Reihe an Sponsoren, unter anderem der Volksbank Pirna, Gerüstbau Oertel, Wehner Bau sowie der Toskana Therme und dem Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau.Two Nights, One Stream Vol. 2 | Datum: 23. und 24. April 2021, jeweils 17:00 – 03:00 Uhr | Twitch-Link: www.twitch.tv/djfelixarnold | YouTube-Link: www.youtube.com/djfelixarnold | Facebook-Link: www.facebook.com/FelixArnoldOfficial