Liquid Sound Festival in der Toskana Therme - Das Jahreshighlight der Unterwassermusik

Beate Gatscha a. mit einem balinesischen Maskentanz.

a. mit einem balinesischen Maskentanz. Das Duo Fratoroler mit kosmischem Wohlklang aus der Berliner Schule der elektronischen Musik.

mit kosmischem Wohlklang aus der Berliner Schule der elektronischen Musik. Die gerade sehr steil aufsteigende Indie-Band ORPH aus Leipzig mit Dreampop und tropical Post-Punk.

aus Leipzig mit Dreampop und tropical Post-Punk. Die Glücklicht Feuershow aus Weimar, mit Licht in Bewegung und Feuer am Wasser

Licht in Bewegung und Feuer am Wasser Atmosphärische Inszenierungen in der Therme gestaltet der Visual Artist Conzum aus Jena und die Video-Mapperin Marina Bykova aus Bielefeld.

aus Jena und die Video-Mapperin aus Bielefeld. Christiane Meyer-Koch serviert ihre legendären literarischen Aufgüsse in der Sauna mit Dialoglesungen zum Thema „Horrorlounge im Lektarium.“

DJ Flash Goertdten (Sound of Auerworld)

(Sound of Auerworld) Sascha Müller (Liquid Sky, Berlin)

(Liquid Sky, Berlin) NoxlayTM (LS Club Resident)

(LS Club Resident) DJ HouseHerr (Frühnebelmusik).

Die Festival-Performer kommen aus unterschiedlichen künstlerischen Richtungen, bringen aber alle ein Gespür fürs Wasser und für die Rhythmen des musischen Badens mit, von zart bis dynamisch von verträumt bis belebend.Eröffnet wird der Reigen am Freitag, dem 01. November. Beim Festival „Warm-Up“ zum regulären Thermeneintritt spielt die Akkordeonistin Cathrin Pfeifer mit ihren Mitstreitern ihren unnachahmlichen Stilmix aus „Quetschen-Magie, Drum-Codes und Western-Strings“.Auch am Samstag, dem 02. November ist das Trio wieder mit dabei. Das Festival-Hauptprogramm beginnt um 16:00 Uhr und entwickelt sich ohne Stress und Hektik durch den Tag, den Abend, die Nacht bis zum Ausklang mit der Frühnebelmusik am Sonntagmorgen, wenn im Bistro schon die ersten Kaffees getrunken werden. Ob die Gäste die lange Badenacht im Wasser, im Liegestuhl oder in der Sauna verbringen – sie gehen erfrischt und angeregt in den ansonsten trüben Novembertag, wenn um 09:00 Uhr die Therme schließt.Im Dienste der Devise „Eintauchen und Abheben, Schwelgen und Schweben, Träumen und Tanzen“ trägt eine engagierte Riege von Künstlern zur Verzauberung der Thermenbesucher bei.Neben den treibenden Grooves vonsind mit dabei:Wasser affine DJs begleiten im speziellen, spätnächtlichendie Festivalgäste. Mit dabei:Wie in den vergangenen Jahren, so wird es auch beim Festival 2019 Raum fürgeben, bei denen sich die Musiker zu prickelnden Spontankonzerten zusammenfinden, um die Beteiligten auf der Bühne genauso in Staunen zu versetzten wie das Publikum im Wasser.Neu und vereinfacht geregelt ist in diesem Jahr das Ticketsystem. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gästen mit und ohne Festivaltickets. Wer zum Festival in die Therme kommt, bezahlt einen Aufschlag von 5,00 Euro auf den regulären Thermeneintritt. Für Nachtschwärmer und Freunde des Liquid Sound Club Programms gibt es mit dem Tiefnachtticket ein besonders günstiges Angebot, das zum Preis eines Zwei-Stunden-Tickets (17,00 Euro) für sieben Stunden Nachtprogramm von 02:00 bis 9:00 Uhr gültig ist.Ein exquisites Festivalprogramm findet an drei Orten gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über den Tellerrand, bzw. den Thermenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern:Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Sulza: https://bit.ly/2q2kIWC Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Orb: https://bit.ly/2nISb7V

Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Schandau: https://bit.ly/33qP03S