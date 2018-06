Klinikzentrum Bad Sulza erhält Ehrenurkunde

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens erhielt das Klinikzentrum Bad Sulza eine Ehrenurkunde der IHK Erfurt. Bei der Übergabe des Dokuments am gestrigen Dienstag betonten Markus Heyn, Leiter des Regionalen Service-Centers der IHK in Weimar, Sömmerda und Apolda, und Marion Schneider, Geschäftsführerin des Klinikzentrum Bad Sulza, die stets gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Auch für die Zukunft bekräftigen beide Seiten ihr Interesse an einem erfolgreichen Miteinander. Im Mai feierte die Rehabilitationseinrichtung ihr Jubiläum im Rahmen einer Festveranstaltung, an der unter anderem die Radsportlegende Gustaf-Adolf „Täve“ Schur mit einer Gastrede teilnahm.



Über das Klinikzentrum Bad Sulza



Das Klinikzentrum Bad Sulza ist als Rehabilitationseinrichtung auf die fachübergreifende Behandlung von Patienten im Bereich der Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter (Eltern-Kind-Therapie) spezialisiert. Ein interdisziplinäres Team von Fachärzten gewährleistet gemeinsam mit Psychologen, Sozialarbeitern, Diätassistentinnen, Musiktherapeuten, Ergotherapeuten, Pädagogen und weiteren qualifizierten Therapeuten wie Physio- und Sporttherapeuten die Umsetzung des ganzheitlichen Behandlungskonzeptes.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers