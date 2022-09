Hotel Elbresidenz erhält Kurzurlaub.de-Award als TOP Romantikhotel

Das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau wurde mit dem Kurzurlaub.de-Award als TOP Romantikhotel ausgezeichnet. Bereits 2019 kam das Haus in der Sächsischen Schweiz unter die 50 besten Hotelpartner des Schweriner Kurzreiseunternehmens in der Kategorie TOP Wellnesshotel. Nun belegte es mit einer der höchsten Gästebewertungen von 5,5 von 6 eine hervorragende Platzierung als perfekten Ort für Liebende.



Die Verleihung erfolgt in acht unterschiedlichen Kategorien, in denen spezifische Kriterien wie Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität der Arrangements und eine speziell auf den Kurzurlauber abgestimmte Angebotskultur herangezogen werden.



Laut Susann Rath, Key Account Managerin in der Hotelierbetreuung bei Kurzurlaub.de, überzeugt das stimmige Gesamtpaket romantisch: „Ausschlaggebend für die Vergabe des Awards TOP Romantikhotel an die Elbresidenz waren ein gehobenes Ambiente für eine romantische Zeit zu zweit mit Kamin, Bibliothek und Zimmern mit Panoramablick, Wellness-Angebote zum Entspannen wie z.B. wohltuende Massagen, ein luxuriöses Frühstücksbüfett mit allem, was das Herz begehrt. Die malerische Umgebung des Hotels lädt ein zum Flanieren an der Elbe oder einer romantischen Schifffahrt. Die gehobene Gastronomie bietet einen verträumten Blick auf die Sächsische Schweiz, mit eigenem Sommergarten.“



Axel Hausmann, Residence Manager des Hotels Elbresidenz an der Therme Bad Schandau ist besonders stolz, es mit seinem Team so weit gebracht zu haben: „Wir freuen uns, dass der Service, den wir bieten, die Kurzurlauber als angenehm empfinden und zum Wiederkommen animiert.“



Kurzurlaub.de gehört mit rund 3.500 Hotelpartnern und circa 35.000 verfügbaren Onlineangeboten zu den Marktführern im Bereich Arrangementkurzreise in Deutschland und zur TOP 10 der Onlinereiseportale in Deutschland. Das beliebte und sein Angebot ständig erweiternde Urlaubsportal ist eine Marke der inhabergeführten Super Urlaub GmbH mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin.