Pressemitteilung BoxID: 761630 (Toskanaworld GmbH)

Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau verteidigt Fünf-Sterne-Status

Das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau hat seine Klassifizierung als Fünf-Sterne-Haus erfolgreich erneuert. Dabei konnte das Management des Hauses die notwendigen Anforderungen in den einzelnen Kategorien erfüllen und damit nachweisen, den höchsten Ansprüchen an Ausstattung und Service gerecht zu werden.



Bei der persönlichen Übergabe der Urkunde durch Thomas Pfenniger, Geschäftsführer des Regionalverbands Sächsische Schweiz im Deutschen Hotel und Gaststättenverband (DEHOGA) an Christian Lohmann, General Manager der Toskanaworld am vergangenen Donnerstag, 25. Juli 2019, war auch der Bad Schandauer Bürgermeister Thomas Kunack (Wählervereinigung Tourismus) vor Ort, um dem Unternehmen zur Auszeichnung zu gratulieren. Die Überprüfung durch die SAXONIA Fördergesellschaft mbH in Person von Tina Müller und dem DEHOGA, vertreten durch Thomas Pfenniger fand bereits in der vergangenen Woche statt.



„Wir freuen uns sehr, dass unser Haus nach wie vor die Anforderungen an ein Fünf-Sterne-Hotel erfüllt. Wir verstehen dies vor allem als Auszeichnung für das gesamte Team, das tagtäglich für die Einhaltung der anspruchsvollen Standards sorgt und alle daran setzt, dies auch in Zukunft zu leisten. Zudem freuen wir uns, auf diese Weise einen Beitrag zur Untersetzung des touristischen Angebots der Region leisten zu können, der wir uns nachhaltig verbunden sehen“, kommentiert General Manager Christian Lohmann die Rezertifizierung.



Die speziellen Fünf-Sterne-Kriterien, welche das Hotel Elbresidenz im Rahmen der Überprüfung nachweisen musste, reichten von detaillierten Anforderungen an die Zimmerausstattung bis zur persönlichen Begleitung der Gäste aufs Zimmer und dem sogenannten „Turndown-Service“ als zusätzlichen Zimmerservice am Abend.



Die erneute Klassifizierung der Elbresidenz in der höchsten Kategorie bedeutet auch, dass der Sächsischen Schweiz ihr einziges Fünf-Sterne-Hotel erhalten bleibt. Den anfänglichen Impuls, in Bad Schandau ein Haus für Gäste mit gehobenen Ansprüchen zu schaffen, gab seinerzeit der ehemalige Chef der Weka-Touristik Werner Kirschner, der im April dieses Jahres verstarb. Ab 2002 wurden unter seinem Engagement die Gründerzeit-Hotels an der Elbfront in Bad Schandau grundhaft saniert. In 2007 feierte das Gebäudeensemble unter dem Namen „Elbresidenz Bad Schandau“ Eröffnung – schon damals als Fünf-Sterne-Haus. Nach der flutbedingten Schließung des Hotels im Jahr 2013 wurde es 2016 als Teil der Toskanaworld Unternehmensgruppe wiedereröffnet und ebenfalls als Fünf-Sterne-Hotel fortgeführt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (