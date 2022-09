Hohe Qualität in der Ausbildung: Hotel an der Therme Bad Orb ist TOP Ausbildungsbetrieb der DEHOGA

Ganz vorne mit dabei: das Hotel an der Therme Bad Orb wurde vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) als TOP Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Der Ausbildungsbetrieb setzt hohe Qualitätsstandards um, bestätigt durch die eigenen Auszubildenden.



Die teilnehmenden Unternehmen verpflichten sich zwölf Leitsätze einzuhalten und in der betrieblichen Praxis zu leben wie Qualifizierung und Präsenz der Ausbildenden, Wertschätzung und Förderung der Berufsanwärter, Work-Life-Balance, gesetzliche Vergütung, verantwortliches Handeln für das Image der gesamten Branche. Die individuell umgesetzten Leitsätze werden durch ein Punktesystem bewertet, die Auszubildenden dabei eingebunden und befragt.



Dankend hat Operations Managerin Claudia die Urkunde als TOP Ausbildungsbetrieb bereits im Juli von Annerose Steiger, Bereichsleiterin für den Main-Kinzig-Kreis bei der DEHOGA Hessen, entgegengenommen. Die erstmals bundesweit einheitliche Zertifizierung wird für eine Laufzeit von drei Jahren vergeben und hebt das Hotel als attraktiven Ausbilder und Arbeitgeber hervor. „In der Vergangenheit waren viele unserer Auszubildenden sogar Jahrgangsbeste. Wir haben intensive Betreuungsarbeit geleistet, sie in ihrem Lernprozess wahrgenommen und stets unterstützt, das wollen wir beibehalten. Junge, kreative Menschen müssen in der Region gehalten werden, z.B. mit mehr Wohnmöglichkeiten für die Auszubildenden“, wünscht sich Claudia Wedekind.



Das Hotel an der Therme Bad Orb nimmt zum jetzigen Zeitpunkt noch Auszubildende auf. Es bildet Hotel- und Restaurantfachkräfte sowie Köche und Köchinnen aus und bietet das duale Studium der Tourismuswirtschaft an. In jeder Ausbildung werden alle Hotel- und Hotelgastronomiebereiche durchlaufen. Ein freundliches und aufmerksames Auftreten ist unerlässlich.



Der DEHOGA Bundesverband ist mit über 60.000 Mitgliedern der Interessenverband des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes und hat seinen Sitz in Berlin. Die Basis bilden die jeweiligen Landesverbände. Der Verband initiiert und unterstützt eine nachhaltige Qualifizierung der Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie und vergibt auch das Qualitätssiegel TOP Ausbildungsbetrieb an Unternehmen, die sich für einen hohen Ausbildungsstandard engagieren.