"Geschichten hören unter Wasser" startet am Freitag

02.01.19

Literaturfreunde können sich auf eine besondere Premiere am kommenden Freitag, 04.01., freuen. Dann startet im Liquid Sound Tempel der Toskana Therme Bad Sulza das Programm „Geschichten hören unter Wasser“, welches fortan jeden Freitag stattfinden wird.



Für eine halbe Stunde von 21:30 – 22:00 Uhr, steht das Baden im Bad Sulzaer Thermalbad ganz im Zeichen von Geschichten und Gedichten, Erzählungen und Minidramen, welche dank Liquid Sound® ins Wasser übertragen werden. Dazu hat das Kulturteam der Toskanaworld speziell für das Unterwasserhören geeignete Texte ausgewählt und aufgenommen. Weil das musikalische Element in den Toskana Thermen nie zu kurz kommt, sind die Sprecherstimmen gelegentlich mit Klängen untermalt. Aus dem unendlichen Reichtum der Literatur werden fein dosierte Juwelen präsentiert; sie mögen die einen in Staunen versetzen und bei den anderen Gänsehaut erzeugen. Ab und zu wird auch das Zwerchfell erregt, oder der Geist, oder beide.



Das Programm „Geschichten hören unter Wasser“ ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

