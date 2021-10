Geheimnis gelüftet: Martin Kohlstedt spielt heute in der Toskana Therme Bad Sulza

Zum Überraschungskonzert am heutigen 23. Oktober um 20:00 Uhr begrüßt die Toskana Therme Bad Sulza niemand geringeren als Martin Kohlstedt. Begleitet von seinem Bruder Michael an der Gitarre wird er die Thermenbesucher mit anregenden Klavierklängen verwöhnen, die dank Liquid Sound® sowohl über als auch unter Wasser zu hören sein werden.



Martin Kohlstedt hat sich als Pianist und Komponist in den vergangenen Jahren ein beachtliches Renommee erspielt. Seine Konzerte führten ihn unter anderem zur EXPO 2015 in Mailand, dem SXSW Festival in Texas, in das Gewandhaus Leipzig oder in den großen Saal der Elbphilharmonie, wo er 2017 eine ausverkaufte Soloshow spielte. Seinen Stil bezeichnet der gebürtige Thüringer selbst als „Modulares Komponieren“, wobei die Improvisation einen zentralen Teil seines Schaffens ausmacht. Sowohl seine Stücke als auch seine Konzerte sind ständig in Bewegung und folgen keiner festen Form.



Den Toskana Thermen ist das Ausnahmetalent bereits seit acht Jahren verbunden. Im Jahr 2013 spielte Martin Kohlstedt erstmals beim Liquid Sound Festival in Bad Orb, auf das weitere Auftritte in den Toskana Thermen folgten.



Der Eintritt zum Konzert ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.

