Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

Frank Tischer. Er spielt in Planetarien und unter Radarkuppeln, mit Moog-Synthesizer, Modularsystemen und sonstiger Elektronik. https://frank-tischer.de

Duo Perfect Match. Mit Michelle Labonte und Simon Seeleuther. Ein in die Zukunft weisendes Duo aus Saxophon und Gitarre. michellelabonte.de

Organic Playground. Vocals und Piano-Loops mit Kristina Stary, dazu Ethnotronic Sounds und Live Visuals. organicplayground.de

Visuelle Inszenierungen von und mit VJN Juladi. http://juladi.blogspot.com

Vom 5. November 18:00 Uhr bis zum 6. November 9:00 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Orb beim 21. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und belebt mit einem Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion.Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender der drei Toskana Thermen in Bad Sulza, Bad Schandau und Bad Orb.Micky Remann, Kulturdirektor der Toskanaworld und Begründer diesen Festes für alle Sinne, denkt weiter: „Wer Liquid Sound® nur auf die Unterwassermusik reduziert, greift zu kurz. Die Architektur, das Raumempfinden, die Lichtstimmung haben neben der Musik einen Anteil am Erlebnis des musischen Badens. Für die Badegäste ist auf Anhieb erkennbar, dass mit Videoprojektionen und farbigem Licht etwas Besonderes stattfindet. In allen drei Toskana Thermen setzen Medienkünstler vor Ort ihre eigenen Ideen auch zur visuellen Gestaltung des Festivals um.“Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und jene ausnahmslos fantastische Videokunst erwarten die Besucher in Bad Orb:Weiter geht es halb träumend, halb tanzend durch die Nacht mit den besten DJs des Liquid Sound Club bis hin zur zauberhaften Frühnebelmusik: Marc DePulse Stefan Kreuzer und DJ Applepress Der Eintritt zum Liquid Sound Festival ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis vonam 6. November ab 01:00 Uhr bis 9:00 Uhr.Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über unseren heißbleibenden Thermenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern: