Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

Cathrin Pfeifer. Die Ausnahme-Akkordeonistin, deren CD „Quantuum mobilé“ gerade Furore macht. www.cathrin-pfeifer.de

Sonny Thet. Der Cellist mit aufregender musikalischer Biografie zwischen Jazz und Kambodscha, Weimar und Berlin. http://sonnythet.de

Beate Gatscha und Matyas Wolter. Choreografisches und Indisches zum Schweben im und über dem Wasser. www.beate-gatscha.de

Falk Zenker. Komponist und Gitarrist, der mit seiner CD „Wellentanz“ das Thema auf den Punkt bringt. www.falk-zenker.de  Visuelle Inszenierungen von und mit ® AV limited ™. www.vimeo.com/AVlimited

Vom 5. November 18:00 Uhr bis zum 6. November 9:00 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Schandau beim 21. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und belebt mit einem Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion.Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender der drei Toskana Thermen in Bad Sulza, Bad Schandau und Bad Orb.Micky Remann, Kulturdirektor der Toskanaworld, über Wert und Kern: „Musiker, die sich bei den Live-Konzerten gerade warm gespielt hatten, wollten oft erst gar nicht aufhören. Da kamen und kommen sie auf uns zu und fragen, ob sie nicht einmal eine ganze Nacht durchspielen könnten? Schön, dachten wir, das können wir ja mal versuchen. Der Zuspruch war enorm, jetzt ist das Festival eine Tradition. Natürlich hat es sich weiterentwickelt. Jahr für Jahr kommen neue Leute und neue Klänge dazu. Viele Fans baden heute die Nacht im Liquid Sound® routiniert durch, getreu dem Motto: Baden ist das neue Ausgehen.“Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und ausnahmslos fantastische Videokunst erwarten die Besucher nun in Bad Schandau:Weiter geht es halb träumend, halb tanzend durch die Nacht mit den besten DJs des Liquid Sound Club bis hin zur zauberhaften Frühnebelmusik: GUNJAH, Shizo van de Sunflower und [micro:form].Zwischendurch gibt es futuristische Thermal Flow-Dance-Sessions als tänzerisches Body-Workout mit Andreas Mascha zu erleben. www.FlowDance.com Der Eintritt zum Liquid Sound Festival ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis von 15 € pro Person am 6. November ab 01:00 Uhr bis 9:00 Uhr.Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über unseren heißbleibenden Thermenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern: