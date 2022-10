Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

B/K/S. Die deutsch-holländischen Traumelektroniker der Berliner Schule mit Mario Schönwälder, Detlef Keller und Bas Broekhuis. bks-em.eu

Duo Jäkel/Pritz. Zauberharfe und Trompete im kongenialen Zusammenspiel, mit Julia Pritz und Tim Jäkel. https://tim-jaekel.de | facebook.com/JulKP

Funny Hänsel. Herzpopgrooves mit Ronald Herzog, Karsten Zippe und Richard Seifahrt. facebook.com/funnyhaensel

Visuelle Inszenierungen auf dem Projektionsglobus mit Medienkünstler Conzum aus Jena. instagram.com/conzum.art

Klarke feat. Patrick Föllmer aka Lilabungalow. Eine einzigartige Melange unwiderstehlicher Vergnüglichkeit. youtube.com

Karl (von Romantika) & Robbie Dee. Der Energiebooster für die Nacht . soundcloud.com

soundcloud.com Alexander Hahne liest irische Geschichten über die Sehnsucht nach dem Meer, zu Klangbildern von noxlay TM. www.alexander-hahne.com | soundcloud.com/noxlay

Vom 5. November 18:00 Uhr bis zum 6. November 9:00 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Sulza beim 21. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und belebt mit einem Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion.Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender der drei Toskana Thermen in Bad Sulza, Bad Schandau und Bad Orb.Micky Remann, Kulturdirektor der Toskanaworld, hat Tiefenentspannung perfektioniert. Er erinnert sich: „In der Anfangsphase, als Liquid Sound® noch neu war, haben wir beobachtet, dass viele Menschen beim Schweben in der Thermalsole und inspiriert von der Unterwassermusik ein ganz anderes Zeitgefühl entwickelt haben. Die waren dann überrascht, um nicht zu sagen enttäuscht, wenn die zauberhafte Badezeit plötzlich zu Ende war. Da haben wir überlegt: Wie wäre es mit einer nicht enden wollenden Badenacht, die bis zum Morgen geht?“Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und ausnahmslos fantastische Videokunst erwarten die Besucher nun in Bad Sulza:Weiter geht es halb träumend, halb tanzend durch die Nacht mit den besten DJs des Liquid Sound Club bis hin zur zauberhaften Frühnebelmusik:Zu guter Letzt können die Badegäste erfrischt in den neuen Tag starten und Sunsrise Aqua Yoga mit Sandra Stock genießen. www.yogamitsandra.de Der Eintritt zum Liquid Sound Festival ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis vonam 6. November ab 01:00 Uhr bis 9:00 Uhr.Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über unseren heißbleibenden Thermenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern: