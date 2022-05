Dank Spende fest im Sattel

Toskana Therme spendet "Verkehrs- und Brandschutzfibeln" an Apoldaer Grundschüler

Pünktlich zum Start der Fahrradsaison hat das Management der Toskana Therme Bad Sulza die „Schmetterlingsgruppe“ der Gotthold-Ephraim-Lessing-Grundschule in Apolda mit einem Klassensatz „Verkehrs- und Brandschutzfibeln“ beschenkt. Entsprechend groß war die Freude der angehenden Radler über die Fibeln, die ihnen als wertvolle Orientierung zum Umgang im Straßenverkehr dienen sollen. „Gerade bei unseren Jüngsten ist das Wissen um die grundlegenden Verkehrsregeln und dem Verhalten in einem Brandfall enorm wichtig. Insofern sind wir froh, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zum Brandschutz für die Schüler der Region leisten zu können“, legt Annika Erfurt die Intention der Buchspende dar. Waren beide Bereiche in der Vergangenheit noch in separaten Fibeln zu finden, sind die Themen rund um Verkehrs- und Brandschutz nunmehr in einer Ausgabe vereint, was von allen Beteiligten begrüßt wird.



Wir wünschen allen angehenden Radlern und Brandschutzspezialisten viel Freude beim Schmökern!