Am 12.11. – Großer Herbst-Flohmarkt im Johannes-Landenberger-Förderzentrum Weimar

Von 9 bis 13 Uhr wird am 12. November im Foyer des Johannes-Landenberger-Förderzentrums Weimar beim traditionellen Herbst-Flohmarkt wieder alles gehandelt was einen neuen Besitzer gebrauchen kann. Der Schulförderverein "Für Euch" lädt ein zum Stöbern, Feilschen, miteinander Austauschen oder einfach nur die fröhliche Gemeinschaft zu genießen. 23 Verkaufsstände erwarten die Besucher und halten in der Schubertstraße 2b ein breites Angebot von Kindersachen und Spielzeug über Bücher und CDs bis zu Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen bereit. Auch der Förderverein wird mit einem eigenen Stand vertreten sein und dafür seine Second Hand-Schatzkammer öffnen, die schon so manchen Weihnachtswunsch erfüllen konnte. Auch für das leibliche Wohl von Händlern und Besuchern ist bestens gesorgt - die Trödelgemeinde darf sich auf Herzhaftes und Süßes zum Reinbeißen sowie Erfrischendes und Erweckendes zum Trinken freuen. Hingegen freut sich der Förderverein über die Fütterung seines Förderschweinchens. Zusammen mit den Verkaufserlösen am Vereinsstand und den Standmieten fließt der Schweincheninhalt dieses Jahr in die Erweiterung der digitalen Lernausstattung. Um die individuelle Nutzung der neuen Promethean Boards (digitale Schultafeln) und Tablets zu optimieren, muss eine geräuschlose Arbeit mit ihnen gewährleistet werden, damit parallel auch alle anderen Klassenmitglieder konzentriert und störungsfrei lernen können. Daher hofft der Verein auf ausreichend Flohmarkteinnahmen, um jeder der zwölf Klassen des Förderzentrums einen Bluetooth Kopfhörer schenken zu können.