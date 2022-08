20 Jahre Goethe Gartenhaus 2 in Bad Sulza

In idyllischer Parklandschaft, mit Blick auf die Toskana Therme, liegt das Goethe Gartenhaus 2. Die im Rahmen des europäischen Kulturstadtjahres Weimar 1999 entstandene und vielbeachtete Nachbildung wurde am 27. August 2002 in Bad Sulza wieder eröffnet. Besucher finden hier im Gegensatz zum Original ein Museum zum Anfassen und eine Hochzeitslocation des Standesamtes der Stadt.



In meisterhafter Fügung wird auf den Tag genau 20 Jahre später, am 27. August 2022 der 273. Geburtstag des berühmten Dichterfürsten im Goethe Gartenhaus 2 gefeiert. Bereits zum 19. Mal begehen der Kunstverein Apolda Avantgarde und die Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land Goethes Geburtstag auf ihre erfrischend unkonventionelle Weise.



Mit passenden italienischen Gerichten und literarischen Häppchen, südlich-sommerlichen Rhythmen und Licht- und Laserilluminationen erleben die geladenen Gäste in der hiesigen „Toskana des Ostens“, was Goethe bewogen haben mag, tatsächlich nach Italien zu reisen. Gefördert wird die Veranstaltung durch die Sparkasse Mittelthüringen und unterstützt durch das Hotel an der Therme Bad Sulza.