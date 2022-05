2. Berufs-Speed-Dating für Schüler

Heute fand im Conference Center der Toskana Therme ein Speed-Dating der besonderen Art statt. 45 Achtklässler der Toskana-Schule Bad Sulza konnten 32 von 35 beteiligten Unternehmen aus dem Weimarer Land in direkten Gesprächen kennenlernen.



Ziel ist es einen geeigneten Praktikumsplatz für das kommende Schuljahr zu finden. Ab September werden die Schüler dann immer einmal wöchentlich in den ihnen zu gematchten Unternehmen eingesetzt, um erste Erfahrungen in ihren Wunschberufen zu sammeln. Auch das Hotel an der Therme und das Klinikzentrum Bad Sulza – beides Unternehmen der Toskanaworld Gruppe – fanden interessierte Gesprächspartner, mit denen sich eine gemeinsame Praxiszeit anbahnen ließ.



Das Speed-Dating und die Praxistage sind ein Pilotprojekt, welches die IHK Erfurt gemeinsam mit der Toskana-Schule realisiert und das jetzt in das 2. Jahr geht. Zur Eröffnung sprachen neben der Schulleiterin Manja Plotka auch die Landrätin des Weimarer Landes Christiane Schmidt-Rose, der Bad Sulzaer Bürgermeister Dirk Schütze und der Vorsitzende der Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land e.V. Michael Leiprecht.