Zukunft gestalten – Wirtschaft im Dialog

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) unternimmt auch in diesem Jahr ihre Sommertour durch ihren Wirkungskreis. Neuer IHK-Präsident im Amt Peter Zaiß und IHK-Hauptgeschäftsführerin Dr. Cornelia Haase-Lerch besuchen die Firmen in der Region, darunter gestern die Toskanaworld am Standort Bad Sulza.



Ein Rundgang durch Hotel an der Therme, Toskana Therme und Klinikzentrum Bad Sulza zeigte einen Überblick über die gesamten Anlagen und Neuerungen auf. Großzügige barrierearme familienfreundliche Hotelzimmer. Das Restaurant „Felix“, wo Gesundheit und Regionalität gelebt werden. Die Therme, wie sie direkt mit dem Hotel verbunden ist. Das Conference Center, wo Tagungen und Sitzungen inspirieren und Ideen ihren Lauf nehmen. Das Klinikzentrum schloss umfassende Modernisierungsmaßnahmen ab und verbessert stetig die Aufenthalts- wie medizinische Qualität. Persönliches Kennenlernen und der Austausch zu aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforderungen standen auf der Agenda sowie auch eigene Themenanliegen kamen auf den Tisch. Hervorgehoben wurde die Bedeutung des Präventionsprogramm RV Fit, vorteilhaft und nachhaltig für Arbeitnehmende gleich Arbeitgebende. Ausbildung und duales Studium sind fester Bestandteil des Unternehmertums der Toskanaworld, Fachkräfte zu gewinnen, Fachkräfte aus dem Ausland zu integrieren.



Als Dienstleister der regionalen Wirtschaft vertritt die IHK Erfurt die Interessen von rund 59.000 Unternehmen in Nord-, Mittel- und Westthüringen. Sie berät ihre Mitglieder zu Fachthemen, organisiert den Bereich der Aus- und Weiterbildung und die Unternehmer selbst treffen die wichtigsten Entscheidungen zur Ausrichtung der Kammer. Die Mitarbeit in Gremien erfolgt ehrenamtlich und bestimmt maßgeblich das Handeln der IHK Erfurt. Zwölf Regionalbüros sind zudem vor Ort aktiv.



Hinter der 2006 als Dachmarke gegründeten Toskanaworld GmbH und 2022 AG steht das Inhaberpaar Marion Schneider und Klaus-Dieter Böhm, seit mehr als vierzig Jahren bestrebt alternative Heil- und Entspannungskonzepte zu etablieren, touristisch und wirtschaftlich attraktive Standorte in Thüringen, Sachsen, Hessen und dem Ausland zu prägen – mit dem Ziel vornan .



