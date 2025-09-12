Wir tanzen für den Frieden – In dir und der Welt
Die kraftvoll-heilende Verbindung von Bewegung und Stimme lädt ein, tief in einen selbst einzutauchen, alles Überflüssige loszulassen und ganz man selbst zu sein. In einem gemeinsamen Warm-up kommt die Gemeinschaft an diesem ganz besonderen Ort Maloca an, die den indigenen zeremoniellen Bauten des Amazonas nachempfunden ist. Sie verbindet uns durch ihre spezielle Form mit den Kräften von Himmel und Erde. Es wird eine „Welle“ getanzt, ca. 100 Minuten, zu inspirierender Musik aus aller Welt. Den meditativen Ausklang bildet tief empfundene Livemusik, die aus dem Moment heraus entsteht und die Seele fliegen lässt - dorthin, wo man sich geborgen und frei fühlt.
Am Abend werden die Teilnehmenden mit einem ayurvedischen Buffet verwöhnt und genießen den Nachhall in lockerer Atmosphäre mit Zeit für Austausch und Gespräch.
Einlass ab 16:30 Uhr, bequeme Kleidung, ggf. Socken, Decken/Kissen sind mitzubringen. Der private Schwimmteich auf dem Gelände darf genutzt werden (auf eigene Gefahr). Im angrenzenden Resort Schloss Auerstedt stehen moderne Apartments zur Übernachtung zur Verfügung.