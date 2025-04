Wir feiern ein Fest für alle Sinne

Die Toskana Therme Bad Orb öffnete am 2. Mai 2010 ihre Pforten. Die großzügige und elegante Architektur, ein außergewöhnlicher Gitterschalenbau aus Holz, gepaart mit dem einzigartigen Konzept Liquid Sound® – Baden in Licht und Musik zogen und ziehen Erholungssuchende aus nah und fern magisch an. Das will gefeiert werden:



30. April 2025 Schwimmen in den Mai



Die Liquid Sound Club DJs dadaBLEEP, lokal verwurzelt, und Frank N., von Anfang an dabei, versetzen ab 20 Uhr die Wasserwelten in elektronische Schwingung auch unter der Oberfläche. Mit Sonnenuntergang glitzert imposante Videomapping-Kunst von Conzum aus Jena über das städtische Gradierwerk, direkt vom Außenbecken aus zu verfolgen, die Therme begrüßt ihre Gäste verlängert bis 1 Uhr.



1. Mai 2025 Opening „Wasserkante“



12 Uhr ist Schiffstaufe für den eigens für die Toskana Therme konstruierten Food-Contrailer „Wasserkante“, bis 22 Uhr werden kreatives Streetfood und Drinks gereicht. Dazu gibt es rund um diese Genusszone im Kurpark Bad Orb Chillout Beats und Groove mit den Liquid Sound Club DJs Frank N., dadaBLEEP und Marc DePulse, den Liquid Sound Club Allstars. Zum Sonnenuntergang wird das Videomapping am Gradierwerk erneut bis kurz nach regulärem Badeschluss verzaubern.



Danach wird die „Wasserkante“ von Mai bis Anfang Juli freitags wie samstags ab 13 Uhr, sonntags ab 12 Uhr und in den hessischen Sommerferien täglich ab 12 Uhr unterhalb der Therme öffnen, mit einem wechselnden Angebot aus neuen Ideen von der „Kur-rywurst“ an einer ayurvedischen Sauce bis zum Pulled Landschwein-Burger.



Der Eintritt am 30.04. umfasst den regulären Thermeneintritt, der Eintritt an der Wasserkante ist frei.



Die Idee des Pop up-Restaurants ist in Corona-Pandemiezeiten gereift. Sommer 2023 bis 2024 ist das Konzept finalisiert, das Design entstanden und der Contrailer gebaut. Im Oktober 2024 ist der mobile Verkaufsanhänger im Seecontainerlook von der ROKA Werk GmbH angeliefert worden. Seine Pre-Opening-Phase erlebte er im Herbst/Winter 2024 an ausgewählten Tagen und zu Veranstaltungen im Kurpark wie dem Winterzauber nach Weihnachten. Offiziell in seine erste Saison startet er am 1. Mai.

