Weihnachtskonzert zum Lauschen und Mitsingen beim Schlossweihnachten im Schloss Gasthof Auerstedt
Unter dem Motto „Weihnachtskonzert zum Lauschen und Mitsingen“ erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm: Klassische Arien, weihnachtliche Swing-Klassiker, instrumentale Gitarrenmusik, humorvolle Weihnachtsgeschichten und Weihnachtslieder zum Mitsingen. Den Abschluss bildet ein musikalisches Dessert voller Überraschungen – alles gewürzt mit viel Liebe und Humor. Der Eintritt beträgt 20 € pro Person und gilt ausschließlich für das Konzert.
Vorab oder im Anschluss verwöhnt der Schloss Gasthof Auerstedt bereits ab 15 Uhr mit einer Auswahl an festlichen Speisen und Getränken, darunter Wildgulasch, Flammkuchen, Waffeln, Glühwein, selbstgemachter Eierlikör, Apfelgelees, Weihnachtsplätzchen und handgemachte Weihnachtsdekorationen.
Kartenvorbestellung für das Konzert unter info@kabarett-musik.de und 036461 – 189957