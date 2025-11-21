Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043281

Toskanaworld AG Rudolf-Gröschner-Straße 11 99518 Bad Sulza, Deutschland http://www.toskanaworld.net
Ansprechpartner:in Frau Renate Munk
Logo der Firma Toskanaworld AG

Weihnachtskonzert zum Lauschen und Mitsingen beim Schlossweihnachten im Schloss Gasthof Auerstedt

(lifePR) (Auerstedt, )
Zum ersten Advent gibt es im Schloss Gasthof Auerstedt ein besonderes musikalischen Erlebnis ein: Am Samstag, den 29. November 2025, um 17.00 Uhr, präsentieren Tünde Gajdos & Helm van Hahm ihr festliches Weihnachtskonzert in der Maloca.

Unter dem Motto „Weihnachtskonzert zum Lauschen und Mitsingen“ erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm: Klassische Arien, weihnachtliche Swing-Klassiker, instrumentale Gitarrenmusik, humorvolle Weihnachtsgeschichten und Weihnachtslieder zum Mitsingen. Den Abschluss bildet ein musikalisches Dessert voller Überraschungen – alles gewürzt mit viel Liebe und Humor. Der Eintritt beträgt 20 € pro Person und gilt ausschließlich für das Konzert.

Vorab oder im Anschluss verwöhnt der Schloss Gasthof Auerstedt bereits ab 15 Uhr mit einer Auswahl an festlichen Speisen und Getränken, darunter Wildgulasch, Flammkuchen, Waffeln, Glühwein, selbstgemachter Eierlikör, Apfelgelees, Weihnachtsplätzchen und handgemachte Weihnachtsdekorationen.

Kartenvorbestellung für das Konzert unter info@kabarett-musik.de und 036461 – 189957

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.