Vortrag über Kaspar Hauser im Resort Schloss Auerstedt

Das Private Institut für mediale und kulturelle Vielfalt e.V. mit Sitz in Auerstedt lädt am Sonnabend, 15. November 2025, zu einem besonderen Vortrag in das Resort Schloss Auerstedt ein. Unter dem Titel „Kaspar Hauser – Der Friedensimpuls des ,Kindes von Europa‘“ spricht Eckart Böhmer, Intendant der Kaspar-Hauser-Festspiele in Ansbach, über die historische und geistige Bedeutung dieser faszinierenden Persönlichkeit. Beginn ist um 19:00 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten können unter info@institut-vielfalt.de reserviert oder an der Abendkasse erworben werden.

Kaspar Hauser (1812–1833) gilt als eine der rätselhaftesten Figuren des 19. Jahrhunderts. Im Mai 1828 tauchte der etwa 16-jährige Junge plötzlich in Nürnberg auf, ohne klare Herkunft, kaum sprachfähig und offenbar nach Jahren der Isolation. Sein Schicksal erregte europaweit Aufsehen und inspirierte Schriftsteller, Philosophen und Künstler gleichermaßen. Trotz seines tragischen Lebensendes blieb Hauser für viele ein Symbol für Unschuld, Mitgefühl und Wahrhaftigkeit,  Werte, die bis heute berühren und zur Auseinandersetzung mit Fragen von Menschlichkeit und Frieden anregen.

Eckart Böhmer widmet sich seit vielen Jahren der Gestalt Kaspar Hausers und bringt in seinem Vortrag neue Perspektiven zu dessen Bedeutung für Kultur und Gesellschaft ein. Die Veranstaltung lädt dazu ein, Hausers Leben nicht nur als historisches Rätsel zu betrachten, sondern als Impuls, Mitgefühl und Frieden in einer oft gespaltenen Welt neu zu denken.

