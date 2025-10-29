Vortrag über Kaspar Hauser im Resort Schloss Auerstedt
Kaspar Hauser (1812–1833) gilt als eine der rätselhaftesten Figuren des 19. Jahrhunderts. Im Mai 1828 tauchte der etwa 16-jährige Junge plötzlich in Nürnberg auf, ohne klare Herkunft, kaum sprachfähig und offenbar nach Jahren der Isolation. Sein Schicksal erregte europaweit Aufsehen und inspirierte Schriftsteller, Philosophen und Künstler gleichermaßen. Trotz seines tragischen Lebensendes blieb Hauser für viele ein Symbol für Unschuld, Mitgefühl und Wahrhaftigkeit, Werte, die bis heute berühren und zur Auseinandersetzung mit Fragen von Menschlichkeit und Frieden anregen.
Eckart Böhmer widmet sich seit vielen Jahren der Gestalt Kaspar Hausers und bringt in seinem Vortrag neue Perspektiven zu dessen Bedeutung für Kultur und Gesellschaft ein. Die Veranstaltung lädt dazu ein, Hausers Leben nicht nur als historisches Rätsel zu betrachten, sondern als Impuls, Mitgefühl und Frieden in einer oft gespaltenen Welt neu zu denken.