Veredeltes Fasten – Regeneration für Körper und Seele

Schwimmen und Bewegung im Wasser, Sauna und Güsse, Aqua FlowDance, die Kunst des Floatings (Meditation im Wasser)

Sauna-Yoga in der Gruppe

individuelle Aktivitäten im hoteleigenen Aurorabad und in der Toskana Therme mit Liquid Sound und Saunawelten

Bewegungs- und Entspannungstechniken

Fastenwanderungen durch die Naturkulisse des Elbsandsteingebirges

körperliche und geistige Beweglichkeit, Tanz als Königsweg

Waldbaden im Nationalpark Sächsische Schweiz

spezielle Gewürze und Kräuter als Bestandteil der Fastenernährung

Exkursion in die Philosophie-Ausstellung des LebensGut Pommritz

Integrales Atelier, Selbstführung, Integration und weitere Umsetzung im Alltag für eine nachhaltige Wirkung

Verpflegung im Rahmen der Fastenernährung mit besonderem Fokus auf spezielle Zusätze wie Gewürze, fermentierte Präparate, wertvolle Gemüsesorten, Säfte, Tees und Kräuter

Bei Übergewicht und damit verbunden Bluthochdruck, Fettleber und Diabetes

Bei physischem und psychischem Ungleichgewicht durch Überforderung, Stress, etc.

Bei rheumatischen Erkrankungen, chronischen Schmerzen, Migräne und Schuppenflechte

Bei verschiedenen chronischen Erkrankungen

Bei Magen-Darm-Störungen wie Kolitis oder einigen Formen des Reizdarms

Für Krebspatienten zur Stabilisierung

Bei Bedarf an physischer und psychischer Konditionierung

Nach schweren Krankheiten, um den Genesungsprozess zu unterstützen

Zum Kräftesammeln, für Lebensimpulse und Lebensfreude

06. bis 17. Mai 2024

03. bis 14. Juni 2024

02. bis 13. September 2024

07. bis 18. Oktober 2024

Neues exklusives Kurangebot in Bad Schandau: Im Hotel Elbresidenz wird das Beste der renommiertesten Fastenmethoden angewendet. Es stärkt und festigt Gesundheit und Wohlgefühl auf intensivste Weise, verbunden mit dem Erleben und Selbst-erfahren. Es wirkt sich positiv auf jede einzelne Zelle des Körpers, das Immunsystem, den Stoffwechsel und die Psyche aus. Fasten, insbesondere das veredelte Fasten, bietet Unterstützung auf vielfältige Art.Die sorgfältig entwickelte Methode des veredelten Fastens kombiniert die Vorteile verschiedener Fastenmethoden. Die Basis bilden eine modifizierte Form des proteinsparenden Fastens nach Otto Buchinger und die Kneipp’sche Naturheilkunde unter Einbeziehung ihrer fünf Säulen. Die inspirierende Umgebung des Elbtals und der Sächsischen Schweiz sowie die nahegelegene Toskana Therme runden die Reise einer idealen Heilung und zum Gleichgewicht im Leben ab.Die fünf SäulenWasserBewegungHeilpflanzenLebensordnungErnährungDie 12 tägige exklusive Fastenkur beinhaltet Übernachtungen im luxuriösen Ambiente des Hotels Elbresidenz an der Therme Bad Schandau, fachärztliche Beratung und Anleitung, professionelle medizinische Begleitung, individuelle Einführungs- und Abschlussgespräche und ein ganzheitliches natur- und kulturheilkundliches Kurprogramm mit persönlicher Betreuung.EmpfohlenTermine 2024Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau | Telefon: 035022-919700 | E-Mail: reservierung@elbresidenz-bad-schandau.net | unter www.veredeltes-fasten.de