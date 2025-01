Unser Schulhof soll noch grüner werden

Toskana Therme und Klinikzentrum Bad Sulza hatten sich selbst und nun Gäste bewegt, damit die örtliche Grundschule Bad Sulza „Am kleinen Weinberg“ mehr in ihr Schulhofbegrünungsprojekt investieren kann.



Es überreichten Residence Managerin der Toskana Therme Susanne Wündsch und Geschäftsführer des Klinikzentrums Bad Sulza Mark Förste offiziell die Spendensumme in einer Gesamthöhe von 2.000 Euro an die Einrichtung.



Bereits zum Spendenlauf der Schule im September 2024, mitorganisiert vom Förderverein, unterstützten die beiden lokalen Unternehmen pauschal mit jeweils 500 Euro. Zusätzlich sponserten sie das eigens aufgestellte vierköpfige Laufteam mit 2 Euro pro Runde. Dieses erreichte 78 Runden, folglich zwei mal 156 Euro. So trugen Therme und Klinik hier in Einzelsumme je 656 Euro bei, insgesamt somit 1.312 Euro.



Zuletzt startete man wie die Vorjahre auch die Wunschaktion zu Silvester in der Therme. Weihnachtsbäume wurden umfunktioniert zu Wunschbäumen, dass statt der Kugeln persönliche Wünsche der Badegäste für 2025 ihn schmückten. Für jeden Wunsch flossen 2 Euro an die Einrichtung, 310 Wünsche kamen zusammen, somit verdoppelt 620 Euro. Diese wurden wiederum pauschal aufgestockt auf 688 Euro. Damit aus Spendenlauf und der Wunschaktion 2.000 Euro ein paar Kinderwünsche erfüllen.



Das Erste wird im kommenden Frühjahr ein ersehnter Fußballkäfig sein, den der Haus- und Hofservice Nico Endter anfertigt. Desweiteren ist ein neues Spielgerät aus Naturmaterialien geplant: eine Art hölzerner Kletterparcours – in Anlehnung an den Namen der Schule in Weinfässeroptik zwischen die Seile, Rutschen und Kletterstiege gespannt werden für mehr Bewegung. Mit diversen Grünbepflanzungen sollen die Außenanlagen bald im Ganzen umgestaltet und ein attraktiveres, lebendigeres Lernumfeld zum Wohlfühlen eingerichtet sein.



Im Rahmen eines Förderprogramms konnten die Grundschule Bad Sulza und andere mithilfe von 5.000 Euro und einem Architekten Pläne schmieden, aber letztendlich ausgewählt wurden sie leider nicht. So unterstützten und unterstützen Eltern, Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen etc., damit die Träume keine Träume bleiben.

