Unser Schulhof soll grüner werden

Toskana Therme und Klinikzentrum Bad Sulza haben sich als eine der Hauptsponsoren im Rahmen eines Spendenlaufs der Grundschule Bad Sulza „Am kleinen Weinberg“ mobilisiert, damit diese in ein verbessertes Schulgelände investieren kann.



Insgesamt drehten am 6. September 2024 trotz heißester Temperaturen 104 Teilnehmende, darunter vor allem die Schulkinder, 820 Runden auf dem Sportplatz der Stadt. Pro erlaufene Runde spendeten Eltern oder ein anderer auserkorener Geldgeber einen Betrag. Die Toskana Therme und das Klinikzentrum unterstützten pauschal mit jeweils 500 Euro. Zusätzlich sponserten beide Unternehmen jeweils das eigens aufgestellte vierköpfige Laufteam mit 2 Euro pro Runde. Dieses erreichte 78 Runden, folglich zwei mal 156 Euro. So trug man alles in allem 1.312 Euro bei, dass ein Traum zur Realität wird.



Die Gesamteinnahmen von über 9.000 Euro an dem Lauftag fließen in die Verschönerung des Pausenhofs. Mit neuen Spielanlagen, Bäumen und diversen Grünbepflanzungen sollen die Außenanlagen umgestaltet und ein attraktiveres, lebendigeres Lernumfeld zum Wohlfühlen eingerichtet werden. Das Erste wird im nächsten Frühjahr ein Fußballkäfig sein, den der Haus- und Hofservice Nico Endter anfertigt. Gemeinsam mit dem Förderverein der Grundschule organisierte sie ein gemütliches Familienfest mit Spendenaktion dafür und Kommendes. Weitere aktive Stationen, Musik sowie Getränke, Kuchen und Snacks sorgten für eine Stimmung, die den sportlichen Kern feiert:



Zusammen einfach mehr schaffen!

