Traditionelles Schwitzhüttenritual in Bad Sulza 2025

Indigene Kultur trifft Toskana des Ostens: Am 28. September 2025 wird Tom Blue Wolf, Ureinwohner vom nordamerikanischen Stamm der Muscogee, erneut Bad Sulza besuchen, um auf dem Gelände der Toskana Therme die traditionelle Schwitzhüttenzeremonie durchzuführen. Das authentische Ritual dient neben der körperlichen Reinigung auch der spirituellen Heilung, der Unterstützung in einer Familie sowie der Verbindung zur Natur und den Ahnen.



Die „Sweat Lodge“ ist eine alte Methode der Körperreinigung, die in vielen Kulturen der Welt praktiziert wird. In den Gebieten der heutigen USA nutzten die Ureinwohner sie nicht nur als Weg der Reinigung, sondern vor allem als Akt der Heilung durch das Gebet. Dabei werden Steine in einem Außenfeuer erhitzt und traditionell in die kleine, runde, bedeckte Hütte getragen, wo sie mit geweihtem Wasser begossen werden. Trommeln und Gesang begleiten die Zeremonie und symbolisieren Ursprüngliches, wollen erwecken und drängen nach Wandlung und Befreiung. Das Schwitzzelt geht auf die Brüder und Schwestern vom Stamm „Kleiner Bär“, benannt nach dem gleichnamigen Sternenbild, aus dem Südosten Nordamerikas zurück.



Musiker, Künstler, Herbalist und Autor Tom Blue Wolf, der heute ebenfalls im Südosten der USA lebt, brachte diese indigene Tradition nach Bad Sulza und führt sie dort bereits seit dem Jahr 2009 durch. Zu diesem Zweck wurde im Saunagarten der Toskana Therme ein Areal geschaffen, welches die dafür notwendigen räumlichen Gegebenheiten bereitstellt. Von einem traditionellen Schwitzhüttenbau aus Holz und Decken unterscheidet sich die hiesige Konstruktion durch ihre massive Bauweise und ihre erhöhte Geräumigkeit.



Im Verlauf des Rituals lernen sich die Teilnehmer im Rahmen einer Vorstellungsrunde kennen und tauschen sich über persönliche Wünsche und Erwartungen aus, die in Form von Gebetsbeuteln physische Gestalt annehmen. Nach dem Anrufen der Himmelsrichtungen durch Tom Blue Wolf beginnt die Zeremonie in der Schwitzhütte. Die Teilnehmer verbinden sich mit ihren Wünschen und Ahnen, festigen ihre Identität als Teil der Gemeinschaft einer Welt. Der Zugang zu den eigenen Stärken wird wahrnehmbarer, aber auch die Schattenseiten sind anwesend. Was einen unnötig belastet, will abgeworfen werden, um daraus die Kraft zu gewinnen. Ein gemeinsames Abendessen schließt die Zeremonie ab. Wer möchte, kann die Toskana Therme bis zum Ende der Öffnungszeit nutzen.



Tom Blue Wolf hält die Zeremonie in englischer Sprache ab. Für eine Simultanübersetzung ist gesorgt. Die Teilnehmerzahl zur „Sweat Lodge“ ist auf 35 Personen beschränkt. Beginn ist 11:00 Uhr im Conference Center der Toskana Therme Bad Sulza. Termine in 2026: 18./19. April und 12./13. September 2026.

