Toskanaworld goes Bangkok

Kulturdirektor Micky Remann ist Gastprofessor an der Chulalongkorn University in Bangkok

Micky Remann, Kulturdirektor der Toskanaworld und Honorarprofessor an der Bauhaus-Universität Weimar, lehrt derzeit als Gastdozent an der renommierten Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand. Dort taucht er mit den Studierenden der Faculty of Fine and Applied Arts in die Tiefen der „Immersiven Medien“ ein und gemeinsam erarbeiten sie neu inspirierte Konzepte für 360-Grad-Projektionen und Multimedia-Performances. Der Besuch eines buddhistischen Tempels reizte dazu bereits an.



Am morgigen Freitag hält er einen öffenlichen Vortrag und Diskussion zum Thema „Creative Designs of Immersive Media“ an der Chulalongkorn University. Er präsentiert, wie digitale Kunst, Design und Technologie zusammenwirken und wie damit Geschichten erzählt und Welten geschaffen werden. Micky Remann ist der erste „Visiting Professor“ der Bauhaus-Universität in Bangkok. Als ein Signal, dass die Universitäten in Bangkok und Weimar an einer vertieften Zusammenarbeit mit Forschungsprojekten und Kulturaustausch interessiert sind, werden zu Beginn der Vorlesung Videogrüße eingespielt. Darin wenden sich Prof. Peter Benz, neuer Präsident der Bauhaus-Universität, und Prof. Dr. Tiago de Oliveira Pinto, Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Transkulturelle Musikstudien an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, an die Kollegen, Studierenden und Gäste in der Chulalongkorn University.



Seit 2004 prägt der bereits weitgereiste Schriftsteller den Studiengang Medienkunst/Mediengestaltung und ist seines Zeichens Mitbegründer des FullDome Festivals im Zeiss-Planetarium Jena. Die hiesig entwickelten Ansätze strahlen bis nach Japan aus, wo bspw. die Tamagawa University in Tokio über ein eigenes FullDome-Planetarium verfügt. Micky Remann entwickelte den „Liquid Sound“, welcher den Toskana Thermen in Bad Sulza, Bad Schandau und Bad Orb als Kernelement dient. Elektronische Unterwassermusik und Licht-Performances in weltweit einmaliger Symbiose mit der heilenden Wirkung der Sole finden alljährlich ihren Höhepunkt im Liquid Sound Festival an allen drei Standorten gleichzeitig.