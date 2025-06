Thermal Tourism Congress 2025 in Budapest: Toskanaworld präsentiert innovatives Thermal-Konzept

Vom 4. bis 6. Juni 2025 findet in Budapest der renommierte Thermal Tourism Congress statt, der Fachleuten aus der Wellness- und Tourismusbranche innovative Ansätze und zukunftsweisende Konzepte näherbringt. Ein Highlight der Veranstaltung ist eine Diskussion im Future Forum über „Thermal Heritage in Tourism: New Interpretation of Thermalism“. Die Gesellschafterin der Toskanaworld AG Marion Schneider wird dabei historische Thermaltraditionen und deren Entwicklung in moderne, nachhaltige und digitale Angebote darstellen.



Marion Schneider gilt als Expertin für die Verbindung von Tradition und Innovation im Thermalismus und hat in den vergangenen Jahren bereits auf vielen internationalen Kongressen, so in Japan, Italien, Zypern, Brasilien, den USA, Monaco, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, der Türkei, Südkorea, Deutschland und Australien insbesondere über die zukunftsweisende Konzeption von Liquid Sound® – Baden in Licht und Musik – referiert.



Liquid Sound® ist das Markenzeichen der Toskanaworld und trägt maßgeblich zu dem Firmenmotto Glück und Gesundheit bei. Liquid Sound® und Liquid Bodywork® schaffen schon seit über dreißig Jahren neue Erlebniswelten. Wellness wird hier mit Kunst, Musik, Event und Architektur verbunden. Das Konzept hat maßgeblich zur Revitalisierung von Kurorten beigetragen. Zusätzlich unterstützt die Toskanaworld mit Kulturdirektor Micky Remann Konferenzen und Events rund um das Thema Fulldome. Hier werden über die Kuppeln vor allem von Planetarien mit 360-Grad-Filmbeiträgen völlig neue Erlebniswelten geschaffen.



Der Thermal Tourism Congress bietet eine Plattform für den Austausch über den Tourismus und die Zukunft der Thermalbäder. Mit ihrer Expertise und Vision wird Marion Schneider einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Thermal- und Wellnesstourismus leisten.

