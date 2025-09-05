Kontakt
Tag des offenen Denkmals: Ordensburg Liebstedt

Die Ordensburg Liebstedt ist Teil des offiziellen Tag des offenen Denkmals® der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am 14. September 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Der letzte, weitgehend erhaltene Bau des Deutschen Ritterordens in Thüringen ist heute ein Ort der lebendigen Begegnung.

Geführte Burgrundgänge um 11:00 und 14:00 Uhr führen durch die Geschichte, stellen Lokalhelden vor, präsentieren moderne Kunst. Der idyllische Burggarten lädt zum Verweilen ein. Information und Beratung zu Tagungen, Feiern und Events wird vor Ort angeboten. Der Auftritt der der Burg im Besonderen verbundenen Lindenberger Blasmusikanten um 13:00 Uhr untermalt den Tag musikalisch.

Die größte Kulturveranstaltung Deutschlands wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschafft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. Mit diesem Tag wird große Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege geschaffen. Geschichte und Handwerk sind hautnah zu erleben.

