Sonderzüge auf der Pfefferminzbahn am 09.09.2023

Der Pfefferminzbahn e.V. lädt herzlich ein, am Samstag, den 9. September 2023 nach längerer Pause erstmals wieder Sonderfahrten zu erleben.Ein Fahrtziel ist Auerstedt, wo an diesem Tag das Fest der ortsansässigen Vereine stattfindet – für Unterhaltung, Speisen und Getränke ist hier gesorgt. Auch kann bei den Eisenbahnfreunden Großheringen der alte Lokschuppen besichtigt werden.Der Sonderzug startet gegen 8.30 Uhr in Naumburg (Saale) und fährt bis Sömmerda. Von dort geht es gegen 10.20 Uhr zurück über Auerstedt nach Großheringen. Die Weiterfahrt ab Großheringen erfolgt gegen 13.30 Uhr erstmal bis Auerstedt, Abfahrt dort gegen 15.40 Uhr nach Sömmerda. Die letzte Fahrt des Tages führt gegen 16.50 Uhr wieder nach Naumburg (Saale), Ankunft dort gegen 18.20 Uhr. Ein- bzw. Ausstiege sind auf allen Stationen der Pfefferminzbahn möglich.Sobald die Fahrpläne von den beteiligten Eisenbahnunternehmen erstellt sind, erhalten Sie alle Informationen zu den genauen Fahrzeiten und Fahrpreisen auf der Internetseite des Vereins unter www.pfefferminzbahn-verein.de oder telefonisch unter 0157-58099814.Da nur eine begrenzte Sitzplatzzahl zur Verfügung steht, bitten wir jetzt bereits um Reservierung über die oben benannten Erreichbarkeiten. Der Fahrkartenverkauf erfolgt auch im ZugTagestickets (Erwachsene 25 Euro, Kinder 15 Euro, Familie (max. 2+2) 75 Euro), Einzelfahrten (Erwachsene 14 Euro, Kinder 8 Euro, Familie (max. 2+2) 39 Euro).Es gelten ausschließlich die vom Pfefferminzbahn e. V. verkauften Fahrkarten, mit anderen Fahrausweisen können die Sonderzüge nicht genutzt werden.Der 2018 gegründete Verein setzt sich aktiv für den Erhalt der Bahnstrecke Straußfurt – Sömmerda – Kölleda – Buttstädt – Großheringen, der sogenannten Pfefferminzbahn, ein. Die 53 km lange Strecke wurde ursprünglich durch die Saale-Unstrut-Eisenbahn-Gesellschaft (SUE) erbaut und 1874 eröffnet. Zu dieser Zeit war Kölleda ein Zentrum des Kräuteranbaus und die Strecke wurde u.a. zum Transport der Pfefferminze gebaut.Das Engagement besteht heute in der Organisation von Sonderfahrten und Veranstaltungen, um die Strecke zu beleben und deren Bedeutung zu bewahren. Allein mit finanzieller Unterstützung und Fördermitteln ist dies möglich, Sonderzugfahrten zu vertretbaren Preisen anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass dies gelungen ist und danken dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, dass uns von diesem Ministerium Lottomittel bewilligt worden sind.