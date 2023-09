Siegel für Nachhaltigkeit: Hotel „Zum Ritter“ mit dem GreenSign rezertifiziert

Die Auszeichnung durch das GreenSign-Institut steht für eine nachhaltige Positionierung und stetige Weiterentwicklung in Tourismus, Freizeit, Wirtschaft und Gesundheit und auch seiner selbst. Das Hotel „Zum Ritter“ Fulda wurde erfolgreich rezertifiziert.



Das Unternehmen trägt das GreenSign-Zertifikat bereits seit mehreren Jahren und arbeitet kontinuierlich daran, sich nachhaltig zu verbessern. Bei der diesjährigen Rezertifizierung konnte das Hotel „Zum Ritter“ das GreenSign Level 3 bestätigen, welches dem Haus bescheinigt, in nahezu allen Hotelbereichen wird ein Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt und gelebt.



Zu den Kernbereichen der Beurteilung zählen neben Kriterien wie Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement auch Aspekte wie Regionalität und Mobilität, Management und Kommunikation sowie soziales Engagement und kulturelles Erbe.



Besonders positiv hervorgehoben wird im Rahmen des Audits allen voran die soziale Verantwortung. Das Hotel inmitten der Barockstadt stellt einen fairen Umgang mit allen internen und externen Interessengruppen sicher. Mitarbeitende können sich u.a. durch Schulungen beständig weiterentwickeln und profitieren vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ebenfalls eine hohe Wertung erzielt der Bereich Regionalität und Mobilität. Man informiert seine Gäste persönlich und umfassend über Veranstaltungen und Unternehmungen in der Umgebung. Mitarbeitende und Gäste kommen gerne mit dem Fahrrad zum Hotel, eine Fahrradgarage steht zur Verfügung.



Das 2015 gegründete InfraCert - Institut für Nachhaltige Entwicklung, heute GreenSign Institut GmbH, bietet mit GreenSign ein vom GSTC anerkanntes integriertes Prüfsystem, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Hotelführung strukturiert evaluiert und dokumentiert. Es ist praxisnah und durch sein Fünfstufenkonzept zur Auszeichnung der Nachhaltigkeitsleistung (GreenSign „Level 1“ bis „Level 5“) einzigartig. Der Hotelier erhält die Möglichkeit, seine Nachhaltigkeitsaktivitäten auszubauen und Betriebsprozesse effizient zu optimieren. In Deutschland ist GreenSign als Nachhaltigkeitssiegel für Hotels Marktführer, mit nun über 600 zertifizierten bzw. im Prozess befindlichen Hotels in 17 Ländern international etabliert.