Siegel für Nachhaltigkeit: Hotel an der Therme mit dem GreenSign rezertifiziert

Die Auszeichnung durch das GreenSign-Institut steht für eine nachhaltige Positionierung und stetige Weiterentwicklung in Tourismus, Freizeit, Wirtschaft und Gesundheit und auch seiner selbst. Das Hotel an der Therme Bad Sulza wurde erfolgreich rezertifiziert.



Das Unternehmen trägt das GreenSign-Zertifikat bereits seit dem Jahr 2014 und arbeitet kontinuierlich daran, sich nachhaltig zu verbessern. Bei der diesjährigen Rezertifizierung konnte das Hotel an der Therme überdurchschnittliche 78 Prozent erreichen.



Zu den Kernbereichen der Beurteilung zählen neben Kriterien wie Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement auch Aspekte wie Regionalität und Mobilität, Management und Kommunikation sowie soziales Engagement und kulturelles Erbe.



Besonders positiv hervorgehoben wird im Rahmen des Audits allen voran die soziale Verantwortung. Das Haus verfügt über ein motiviertes und zielorientiertes Team mit flachen Hierarchien und respektvollen Umgang auf all den Ebenen. Ein vielfältiges System mit Angeboten für ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist etabliert. Ebenfalls eine hohe Wertung erzielt der Bereich Management und Kommunikation. Das Leitbild beschreibt das Selbstverständnis zu Vision, Unternehmenszweck und Werten und charakterisiert so das zentrale Element der Unternehmensidentität, sowie die Basis für nachhaltigen Erfolg. Es inspiriert nach außen und motiviert nach innen.



Die GreenSign Institut GmbH, bietet GreenSign ein vom GSTC anerkanntes, transparentes Konformitätsbewertungsprogramm, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Hotelführung strukturiert evaluiert und dokumentiert. Es ist praxisnah und berücksichtigt Vorgaben aus Standards wie EMAS, DIN ISO 14001 und ISO 26000. Die Ergebnisse aus mehr als 130 Kriterien in zehn Kernbereichen zahlen auf die 17 SDGs, globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, ein. Der Hotelier erhält die Möglichkeit, seine Nachhaltigkeitsaktivitäten auszubauen und Betriebsprozesse effizient zu optimieren. In Deutschland ist GreenSign als Nachhaltigkeitssiegel für Hotels Marktführer, mit inzwischen weit über 900 zertifizierten bzw. im Prozess befindlichen Hotels in 17 Ländern international etabliert.

(lifePR) (