Service an erster Stelle

Das Hotel an der Therme Bad Orb wurde nach drei Jahren erneut mit dem Qualitätssiegel „ServiceQualität Deutschland“ ausgezeichnet. Das Haus hat sich zur kontinuierlichen Verbesserung der Dienstleistungsqualität im Sinne der Kunden und Mitarbeitenden verpflichtet.



Ziel ist es durch einen leicht verständlichen Maßnahmenkatalog die Betriebsabläufe zu optimieren sowie die Kundenerwartungen zu übertreffen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Für die Zertifizierung Stufe II müssen Betriebe neben dem Aufbau einer Q-Servicekette, der Analyse verschiedener Kontaktpunkte zwischen im speziellen Fall Gast und Hotel aus Gästesicht, noch zwei weitere Q-Werkzeuge bearbeiten und den Q-Mystery-Check durchlaufen. Die Q-Werkzeuge gehen auf typische Herausforderungen im betrieblichen Alltag ein und helfen dabei, praxistaugliche Lösungen zu entwickeln. Es kann frei gewählt werden, welches Werkzeug passend ist. Der Check in Bad Orb vor Ort erfolgte undercover durch ein akkreditiertes Testunternehmen. Besonders positiv sei dabei die Freundlichkeit der Mitarbeitenden aufgefallen, man habe direkt gespürt, dass hier der Service eine Herzensaufgabe ist und die entspannte Hotelatmosphäre übertrage sich sofort auf den (Thermen)gast.



Residence Manager von Hotel und Toskana Therme Ergün Ersoy zeigt sich stolz: „Die Zertifizierung bedeutet für unser Haus, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unsere definierten Ziele bezüglich der Gästezufriedenheit, die uns allen hier sehr wichtig ist, kontinuierlich zu steigern. Wir sind leidenschaftliche Gastgeber und möchten die Besten sein.“



ServiceQualität Deutschland bietet ein Schulungs- und Zertifizierungsprogramm für kleine und mittelständische Dienstleister im Tourismus. Seit 2001 versteht sich die Qualitätsinitiative als Impulsgeber und unterstützt mit einem praxisnahen System, dass sich einfach und individuell in den Betriebsalltag integrieren lässt. Derzeit 1249 zertifizierte Unternehmen setzen bereits mit ServiceQualität Deutschland auf treue Gäste, zufriedene Partner und engagierte Mitarbeitende. Der Deutsche Tourismusverband (DTV), von dem die Initiative ausgeht, vertritt die Interessen der Tourismusregionen, um einen zukunftsweisenden Qualitätstourismus in Deutschland zu entwickeln.

