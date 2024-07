Schwitzen mit Witzen von Comedienne Seraphina Kalze

Ein weiterer, genialer Programmpunkt des Sommers 2024 erheitert ab sofort die Saunagäste in der Toskana Therme Bad Sulza – Schwitzen mit Witzen von Moderatorin, Sängerin und Gute-Laune-Influencerin Seraphina Kalze.



Im Zuge der umfassenden Revisionsarbeiten im Juni wurde die Kreisprojektionsfläche in der Saunalounge reaktiviert. Diese dient nun für eine unvergleichliche Installation aus Witz-Videos, danach bunten Kreisformationen und begleitender Musik bis Badeschluss. Täglich um 19:30 Uhr erscheint Seraphina auf der Leinwand und lässt einen ihrer kurzen, knackigen, gerne auch flachen Witze vom Stapel, bei denen sie meist selbst laut und herzlich lacht und mit ihrer erfrischend fröhlichen Natur ansteckt.



Seraphina Kalze wurde in Halle (Saale) geboren, wuchs in Rostock auf, arbeitete in Berlin. Die erfolgreiche TV-Moderatorin des Kabel1-Magazins „Abenteuer Leben“ entdeckte erst 2022 Instagram so ganz für sich. 10.000 neue Follower innerhalb einer Woche ließen eine Live-Show und die Bühnentournee „Jetzt Fetzt!“ aus Stand-up-Comedy, Songs und Witzen entstehen.



Als Toskanaworld-Kulturdirektor Micky Remann höflich anfragte, ob ihre Witze denn auch den Saunagästen der Therme in Bad Sulza gezeigt werden dürften, lautete ihre Antwort unter leidenschaftlichem Gelächter „JA!“.



Noch mehr Schwitzen, wenn man die Lachmuskeln trainiert, und gerade die unmittelbare Abkühlung sind in der Saunawelt der Toskana Therme garantiert.



Schwitzen mit Witzen ist Teil des regulären Thermeneintritts.

(lifePR) (