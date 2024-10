Schlossgut erhält KMW-Award für TOP ROMANTIKURLAUB 2024

Bei den diesjährigen Top Romantikurlaub Awards vom Hotelarrangement-Anbieter kurz-mal-weg.de (KMW) konnte das einzige Romantik-Hotel Thüringens Romantik Schlossgut Auerstedt einen erlangen. Von etwa 2.000 Hotels auf dem Portal nahmen 200 Häuser mindestens eine Auszeichnung entgegen. Das Schlossgut kam unter die besten Romantikurlaub Hotels in ganz Deutschland.



Die Grundlage des Rankings vom KMW-Award bilden das Feedback von über 50.000 Gästen, die Bewertungen des jeweiligen Hotels und die Anzahl der Buchungen aus dem vorangegangenen Jahr. Somit konnte man die Auswertung so genau wie möglich durchführen. Außerdem wurden für jede Kategorie zusätzliche Kriterien für die Vergabe des Awards geprüft.



Der Top Romantikurlaub Award wird seit 2023 verliehen. Neben der etablierten Kategorie „Top Wellnesshotel“ kamen „Top Thermenhotel“, „Top Familienhotel“, „Top Stadthotel“, „Bester Newcomer“ und eben „Top Romantikurlaub“ jüngst hinzu, um ein breiteres Portfolio abzubilden. Neben den drei Grundkriterien relevant, ob die Häuser insbesondere über eine idyllische Lage oder mehrere liebevolle Pakete verfügen.



Residence Managerin des Romantik Schlossguts Auerstedt Kati Reinhardt: „Hier können ruhige Momente wie in einer eigenen Welt verbracht werden.“ Das Haus wird zu 100% bei KMW weiterempfohlen und mit einer 4,7 von 5 als „herausragend“ bewertet, am besten die mit spitzestem architektonischen Gespür eingerichteten Apartments, Maisonettes, Gästezimmer und Ferienhäuser.



Kurz-mal-weg.de ist ein Mitglied der Fit Reisen Group und seit über 15 Jahren führender Vermittler im Bereich der Kurzreisen-Arrangements mit dem Ziel Deutschland, aber auch naheliegendes Ausland. Ungefähr 17.000 tagesaktuelle und vielfältige Reiseangebote buchen die Kunden seither von zu Hause aus. Ob Wellnessreisen, Aktivurlaub, Städtetrips und Events, zu zweit oder mit der Familie. Die Awards stellen Wertschätzung für die hervorragende Leistung und Dank für eine gute Zusammenarbeit dar

