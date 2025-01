Schlossgut als Gegenstand von Forschung in Hotellerie und Gastgewerbe

Fachkräfteausbildung zählt für das Romantik Schlossgut Auerstedt. Das ländlich gelegene Thüringer Unternehmen bietet Chancen, strahlt in die Branche aus und steht für erlesene Kompetenz. Hier eine kleine Erfolgsgeschichte.



Janine Böttcher studierte dual Tourismuswirtschaft an der IU Internationalen Hochschule Erfurt. Sie schloss erfolgreich im März 2023 ab. Ihre Bachelorarbeit fand daraufhin Erwähnung in der Ausgabe November 2024 des Business-Magazins fvw | TravelTalk. Das Romantik Schlossgut Auerstedt war ihr Praxispartner im Studium und diente der Forschung an der Verbindung von Hotel und Ferienwohnung.



Unter dem Titel „Fusion aus Hotel und Ferienwohnung: Analyse des Fusionskonzeptes und Vorteile für die Buchungssteigerung - Beispiel Hotel Resort Schloss Auerstedt“ untersuchte sie folgende Teilfragen:



Welche Vergleiche lassen sich aus Sicht des Managements zwischen Ferienwohnungsanbietern und dem Fusionskonzept ziehen?



Welche Ansprüche bestehen an Ferienwohnungen von Nachfrageseite aus?



Wie sieht die Ferienwohnung der Zukunft aus?



Mit der Basis kaum existierender wissenschaftlicher Literatur stützte sie ihre Arbeit auf Interviews und daran anknüpfend qualitative Inhaltsanalyse. Rechtlich werden Hotel und Ferienunterkunft stets getrennt behandelt und Untersuchungen ergaben auch beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) einseitige Definitionen. Ihre Hauptquelle waren daher Publikationen des Deutschen Ferienhausverbandes.



Für das Management bedeute eine Fusion geringeres Reinigungsaufkommen und effizienteren Einsatz des Personals, denn Ferienwohnungsgäste würden selbstständiger agieren und Zusatzleistungen nutzen, die eh schon da sind (z. B. Frühstück). Es gehe darum, vorhandene Ressourcen so auszurichten, zusätzliche Einnahmen zu generieren, weniger Managementaufwand entstehen zu lassen und differenziertere Zielgruppen zu gewinnen.



Laut einer befragten privaten Unterkunftsanbieterin suchen Gäste Natur, Ruhe und Kultur. Ihre Zielgruppen sind Familien und Tierbesitzer. Auch sie spricht in diesem Zusammenhang vom Wunsch nach Unabhängigkeit, Flexibilität und oftmals auch preisgünstigen Alternativen. „Im Hotel möchte man sich dagegen zurücklehnen, das Serviceangebot genießen, einen direkten Ansprechpartner vor Ort haben“, hält Janine Böttcher fest. Ein Fusionskonzept in Auerstedt, wie es kein vergleichbares in Deutschland gibt, erfülle die Ansprüche verschiedener Zielgruppen. Gäste erleben den Komfort eines Hotelaufenthaltes im Rahmen ihrer Ferienwohnung.



Die erste Art der Ferienwohnungen geht auf das Jahr 3000 v.Chr. zurück als einfach angebotene Schlafmöglichkeit. 1774 eröffnete das erste Grand Hotel der Welt in London, wo die Bedienung im Vordergrund stand. Eine weitergehende Professionalisierung des Gastgewerbes erfolgte erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Während der Corona-Pandemie verzeichnete die Hotellerie über 50 Prozent finanzielle Einbußen, der Ferienwohnungsmarkt gar ein Plus von ungefähr 3,5 Prozent – Kontaktverbote und Abstandsregeln kamen dem zugute. Im Romantik Schlossgut Auerstedt wie bei vielen anderen sind die Buchungen seit Anfang 2023 kurzfristiger, an Ferienwohnungen gestiegen. Experten bestätigen aufgrund fehlender Planbarkeit eine Verunsicherung in der Bevölkerung. Dem Deutschen Ferienhausverband nach haben sich private Vermietungen und das generelle Angebot an Ferienwohnungen ausgeweitet.



Der laut Statistischem Bundesamt allgemeine Beliebtheitsanstieg von Ferienwohnungen und der Mangel an Forschung überhaupt an dieser Art von Unterkünften stehen sich gegenüber. Das Romantik Schlossgut Auerstedt lebt vor, wie die Widerstandsfähigkeit der Hotellerie in Krisenzeiten gestärkt werden kann.



„Die Ferienwohnung der Zukunft nähert sich dem Standard eines Hotelzimmers an, nutzt die Möglichkeiten der digitalen Welt, sensibilisiert mehr für Nachhaltigkeit“, so die Hochschulabsolventin. Letzterem zum Vorteil: Der neben dem Ferienwohnungsangebot dennoch existierende Service vor Ort kann nachhaltige Maßnahmen kontrollieren, justieren und optimieren. Der Auerstedter Hotelkomplex hebe sich dadurch vom übrigen Markt ab, dass bereits bei der Buchung Ergänzungen aufgezeigt werden können wie die direkte Restaurantanbindung, naturintegrierte Außenanlage und Thermennutzung im nahegelegenen Bad Sulza .



Heute ist Janine Böttcher als Assistenz Operations fester Teil des Schlossgut-Teams und wünscht sich leerstehende Gebäude auf dem Hotelgelände einem neuen Sinn zuzuführen. Gäste sind oftmals überrascht von der Vielfalt, die sie vorfinden – sogleich zu Hause weitererzählt, nimmt alles seinen Lauf.

(lifePR) (