Nixentraumzeit in Bad Sulza

Großer Adventsspaß für die Kleinen: am Sonntag, den 18. Dezember 2022 findet in der Toskana Therme Bad Sulza von 12:00 bis 18:00 Uhr die Nixentraumzeit statt. Dabei entdecken sie spielerisch mystische Welten und Geschöpfe und erfahren dabei den Zauber des Lebens unter Wasser.



Unter professioneller Anleitung einer „waschechten“ Meerjungfrau lernen die Jungen und Mädchen in Märchen und Geschichten Wissenswertes und Phantasievolles über die Welt der Wasserwesen. Mit glitzernden Bemalungen und Kostümen schlüpfen sie selbst in Rollen von Nixen, Nöcks und Wasserwesen und tauchen gleich Fisch und Seestern gemeinsam ein in ihr Element: das Wasser, das eine Temperatur hat, bei der niemand zu frieren braucht und salzhaltig einen wie im weiten Meer dahinschweben lässt. Und wer einmal mit einem Nixenschwanz schwimmen möchte, kann dies ebenfalls ausprobieren.



Das besondere Programm gibt es sechs Mal im Jahr, oft in den Schulferien.



Die Nixentraumzeit ist Teil des regulären Thermeneintritts. Zusätzliche Eintrittskosten fallen nicht an.