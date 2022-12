Neun Sterne für Auerstedt – Alle Ferienhäuser nun DTV-klassifiziert

Alle drei Ferienhäuser des Hotel Resort Schloss Auerstedt sind nun durch den Deutschen Tourismusverband e.V. mit jeweils drei Sternen ausgezeichnet. Damit bietet die Ferienunterkunft eine Gesamtausstattung von besserer Qualität mit gutem Komfort, wo man sich zu Hause fühlen kann.Jede Ferienunterkunft kann eine Qualitätskontrolle anhand des bundesweit einheitlichen Kriterienkatalogs durchführen. Eingestuft werden Ausstattung und Service im Anschluss in eine von fünf Komfortkategorien, von einfach bis erstklassig. Dazu gehört u.a. wie Betten und Möbel beschaffen, technische Geräte vorhanden sind, Sauberkeit und ein gepflegtes Umfeld erscheinen.Das Ferienhaus 1 in der Auerstedter Anlage bietet zwei Personen eine Küchenzeile mit Esstisch, zudem einen gemütlich kombinierten Wohn- und Schlafbereich. Das Ferienhaus 2 beherbergt eine vollausgestatte Küche, Esszimmer, Wohnbereich, zwei Schlafzimmer sowie ein Ankleidezimmer für zwei bis vier Personen. Mit stolzen 204 qm ist das besondere Lamu-Haus für zwei bis zehn Gäste ausgelegt: moderne Küche, bequeme Sitzecken, mehrere Schlaf- und Badezimmer. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung gibt es in allen drei Häusern kostenfrei.Mittlerweile werben knapp 40.000 Ferienunterkünfte mit dem Siegel der Sterneferien und nun zieren sie bis Ende 2025 auch das Hotel Resort Schloss Auerstedt.Als zertifizierter Gastgeber gibt es ein hochwertiges Qualitätsversprechen an seine Gäste, in drei Jahren wird dieses erneut auf den Prüfstand gestellt.Seit 1994 vergibt der Deutsche Tourismusverband (DTV) Sterne an Ferienunterkünfte. Geprüft werden sie durch die regionalen Tourismusorganisationen vor Ort, in diesem Fall Weimarer Land Tourismus e.V.. Alle drei Jahre passt ein Fachgremium die Klassifizierungskriterien den aktuellen Gästewünschen an. Mit den „Sternen“ des DTV haben auch Ferienwohnungen und -häuser sowie Ferienzimmer mit bis zu neun Betten die Möglichkeit, sich offiziell klassifizieren zu lassen, zu finden sind sie unter www.sterneferien.de