Neues Jahr, neue Wunschaktion für Kinder

Wie jedes Jahr wurden auch im vergangenen, im Concerence Center an der Toskana Therme Bad Sulza Weihnachtsbäume zum Fest aufgestellt und liebevoll geschmückt. Die erstmalige Aktion zu Ende 2022, diese doch bis zur immer wieder besonderen Silvesterveranstaltung im Bad mit Licht, Musik und Kunst stehen zu lassen, wurde 2023 erneut umgesetzt, damit sie hier noch Freude bringen mögen.



Die glänzenden Kugeln wurden abgenommen und ein „Wunschbaum“ entstand: Die Badegäste waren eingeladen, ihre persönlichen Wünsche für 2024 auf vorbereitete Kärtchen zu schreiben und hineinzuhängen. Für jeden Wunsch flossen 1 Euro als Spende an die Einrichtung, die jungen Menschen eine helfende Hand und ein Zuhause bietet. 310 Wünsche kamen zusammen, somit auch ganze 310 Euro.



Die Toskana Therme Bad Sulza rundet diese Summe auf 500 Euro auf und unterstützt damit wieder lokal und gerne die Kinder- und Jugendwohngruppen „Alte Post“ in Bad Sulza. 2002 erwarb das Diakoniewerk Apolda das Haus, welches mit Landesförderung nach dem Würzburger Wohnkonzept eingerichtet ist. Erzieher, Pädagogen und Psychologen entwickelten das Modell mit fest installiertem, nachhaltigen Holzmöbeln, die das Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Beständigkeit vermitteln. Die Konstruktionen bieten Raum zur Entfaltung, aber auch die benötigten Rückzugsorte und Stabilität im Alltag.



Annett Henkel, Leiterin der Einrichtung, freut sich mit ihren Mitarbeitenden: „Wir bedanken uns recht herzlich, die Kinder sind schon aufgeregt und haben ihre eigenen Wünsche. Daraus finden wir etwas, was gemeinschaftlich in Erinnerung bleibt. Einen Ausflug ins Kino oder in den Trampolinpark zu ermöglichen, steht mit oben auf der Liste. Auch bereichert es unseren jährlichen Sommerurlaub wirklich sehr. Im letzten Jahr reisten wir an den Stausee Oberwald, 2024 ist die Burg Bodenstein in Leinefelde-Worbis unser Ziel.“



Etwa 16 Plätze auf drei Wohnetagen in der „Alten Post“ stehen für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren aus unterschiedlichen Lebenslagen bereit. Die Betreuenden leisten Erziehungshilfen mit dem Hauptanliegen in die Familie zurückkehren oder im eigenen Wohnraum wirksam zu werden. Ein geregelter Tagesablauf mit Sport, Putzen, Küchendienst, Freizeit, Taschengeld lehrt selbstständige Lebensführung.

