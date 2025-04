Neue Ideen für das Resort Schloss Auerstedt

Am vergangenen Wochenende kehrte Leben in die Auerstedter Anlage zurück. 35 Unternehmende aus Medizin, Heilkunde, Pädagogik, Kunst, Kultur und Verlagswesen aus der Region kamen auf Einladung von Marion Schneider, Gesellschafterin der Toskanaworld AG, unter deren Dach auch das Resort Schloss Auerstedt weiter betrieben wird, zu einem Informationstag mit Gedankenaustausch zusammen. Die Zusammenkunft und das Netzwerken sollten dazu beitragen, neue Ideen und kreative Konzepte für die künftige Nutzung anzustoßen.



Die Gäste inspizierten die Lokalitäten mit großem Interesse, fragten nach, kamen ins Gespräch. Das Objekt verfügt nicht nur über Schloss und Museum, sondern mit den Apartments auf dem Hof, dem Ferienhaus Lamu-Haus, dem Gemeinschaftshaus Maloca über stilvolle und unverwechselbare Verweilorte, die vielfältige Chancen und Möglichkeiten eröffnen.



Das Resort Schloss Auerstedt hat seit 1. April 2025 unter seinem neuen Namen wieder für Gäste geöffnet und ist erreichbar. 14 Ferienwohnungen und drei Ferienhäuser im Resort sowie drei Ferienwohnungen im dazugehörigen nahegelegenen Wohnkomplex „Vier Napoleonslinden“ sind buchbar, mit Küchen- und Geschirrausstattung, weitere Übernachtungsgelegenheiten folgen. Das Restaurant im Schlossgebäude bleibt vorerst geschlossen, ein neues gastronomisches Angebot befindet sich in der Vorbereitung.

