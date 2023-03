Neue Attraktion: Klanglichtkuppel in der Saunawelt

In der weiten Saunalandschaft der Toskana Therme Bad Sulza, in den Ruhebereichen der oberen Galerie findet sich ein gar ungewöhnliches Objekt: eine Art Iglu, in Filzstoff gekleidet. Stammgäste mögen sich erinnern, dass dort schon verschiedene Kunst- und Medieninstallationen geboten wurden.



Nun ist wieder ein neues Erlebnis geschaffen. Klanglichtkuppel. Das Firmament wölbt sich über die in den Kissen Liegenden und milde Farbwechsel umgeben die Tagträumenden. Kompositionen des in Weimar lebenden englischen Musikers Alex Smalley durchfluten dabei sanft den kleinen Raum zum Chillout. Farben und Musik, wie sie den Liquid Sound Tempel im großen Stil bespielen, wirken hier erleichternder auf einen.



Das Baumaterial ist eine kleine Hommage an den für seine aufsehenerregenden Aktionen bekannten Künstler Joseph Beuys. Der Filzanzug aus dem Jahr 1970 stellt eine seiner berühmtesten Skulpturen dar. Filz wurde von ihm häufig wegen seiner isolierenden und damit wärmenden Eigenschaften genutzt, schützend und lebenserhaltend. Für Beuys war Wärmeenergie immer ein Motor für Kreativität – treffender könnte es nicht sein, widmet sich jenes „Iglu“, die Klanglichtkuppel in der Toskana Therme ganz der Kunst des Relaxens im natürlich Geborgenen.



Die Nutzung der gesamten Bade- und Saunaanlagen ist im Thermeneintrittspreis enthalten. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.