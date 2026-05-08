NEU: Sphärischer Donnerstag

Ab dem Himmelfahrtstag, den 14. Mai 2026, nun jeden Donnerstag von 10:00 bis 22:00 Uhr steigen Unterwasserklänge in der Toskana Therme Bad Sulza zu neuen Höhen auf – Musik zum Schweben, in Licht getaucht.



Wer sich in die körperwarme Thermalsole der Badelandschaft legt, wird schwerelos, ganz natürlich, ohne Hilfsmittel. Dazu erklingt Musik. Dank des Liquid Sound®-Multimedia-Systems sind die Klänge rundum, unter und über Wasser zu hören. Für das neue Programmformat „Sphärischer Donnerstag“ wurde ein besonders schwebefreundlicher Musikmix zusammengestellt.



Die Badegäste sind von musikalischen Schwingungen Klangflächen, Frequenzen, Melodien, Stimmen umgeben. Manche sind ungewöhnlich, andere vertraut, einige meditativ, wieder andere haben einen schelmischen Unterton. Ab und zu gibt es Geräusche, die Assoziationen wie im Traum zulassen. Der „Sphärische Donnerstag“ ist eine Einladung zum Mitschwingen, zum Runterkommen oder zum Abheben. Die Grenze zwischen Wasser und Musik, zwischen Träumen und Lächeln zerfließt. Entschleunigung tanken. Leichtigkeit finden. Entspannung kann so spannend sein.



Das Musikprogramm findet in allen drei Toskana Thermen statt, so auch in Bad Schandau und Bad Orb, und ist Teil des regulären Thermeneintritts. Zusätzliche Eintrittskosten fallen nicht an.

(lifePR) (