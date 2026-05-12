Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060628

Toskanaworld AG Rudolf-Gröschner-Straße 11 99518 Bad Sulza, Deutschland http://www.toskanaworld.net
Ansprechpartner:in Frau Petra Lulei +49 36461 91046
Logo der Firma Toskanaworld AG

NEU: Liquid Sweat Club

Ab Samstag, den 16. Mai 2026, von nun an jeden 3. Samstag im Monat von 11:00 bis 22:00 Uhr ist Liquid Sweat Club in der Toskana Therme Bad Sulza angesagt

(lifePR) (Bad Sulza, )
Bei sanftem, energetischem, erdendem oder mystischem Schwitzen und derlei vielfältigen Stimmungen wird eine kleine, mal größere Show in der Saunawelt der Bad Sulzaer Therme geboten. Entsprechende Aufguss- und Wedeltechniken werden angewendet. Das Programm ist thematisch, mit Musik, dazu passenden Düften und Lichtinszenierungen versehen, die Saunaliebhaber ins Handtuch gehüllt, auf der Bank sitzend und wie folgt genießend.

Die 3000 m²-Saunawelt der Toskana Therme Bad Sulza umfasst fünf Innensaunen (Finnische Sauna, Sanarium, Dampfbad, Lektarium, Broncharium) und drei Außensaunen (Weinbergsauna, Panoramasauna, Infrarotsphäre), in einer Schwitzhütte im weitläufigen Saunagarten werden zu festen Terminen traditionell indigene Zeremonien abgehalten. Daneben verfügt sie über Abkühlungsmöglichkeiten mit Erlebnisduschen, Kneippschläuchen, Kneippbecken, kühlen Tauchbecken und Eisschnee-Brunnen. Saunabar und Lounge, zahlreiche Liegen, ein eigenes Ruhedeck an einem separaten gläsernen Schlafraum lassen regenerieren. Die Klanglichtkuppel ausgestattet mit Liegekissen bietet ein weiteres Relax-Highlight.

Der Liquid Sweat Club ist Teil des regulären Thermeneintritts.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.