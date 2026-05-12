NEU: Liquid Sweat Club
Ab Samstag, den 16. Mai 2026, von nun an jeden 3. Samstag im Monat von 11:00 bis 22:00 Uhr ist Liquid Sweat Club in der Toskana Therme Bad Sulza angesagt
Die 3000 m²-Saunawelt der Toskana Therme Bad Sulza umfasst fünf Innensaunen (Finnische Sauna, Sanarium, Dampfbad, Lektarium, Broncharium) und drei Außensaunen (Weinbergsauna, Panoramasauna, Infrarotsphäre), in einer Schwitzhütte im weitläufigen Saunagarten werden zu festen Terminen traditionell indigene Zeremonien abgehalten. Daneben verfügt sie über Abkühlungsmöglichkeiten mit Erlebnisduschen, Kneippschläuchen, Kneippbecken, kühlen Tauchbecken und Eisschnee-Brunnen. Saunabar und Lounge, zahlreiche Liegen, ein eigenes Ruhedeck an einem separaten gläsernen Schlafraum lassen regenerieren. Die Klanglichtkuppel ausgestattet mit Liegekissen bietet ein weiteres Relax-Highlight.
Der Liquid Sweat Club ist Teil des regulären Thermeneintritts.