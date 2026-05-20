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NEU: Die lange Sommernacht der Unterwassermusik

1. Liquid Sound Sommer Festival in der Toskana Therme Bad Schandau

(lifePR) (Bad Schandau, )
Vom 6. Juni 2026 17:00 Uhr bis zum 7. Juni 2026 9:00 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Schandau beim ersten Liquid Sound Sommer Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und bietet ein entspannt-spannendes Programm aus Live- und elektronischer Musik, mitternächtlichen Saunaaufgüssen, Summernight Special, umgeben von Wasser, Licht und Videoprojektion bis zum strahlenden Sonnenaufgang.

Folgende Künstler und Acts auf der Bühne über und unter Wasser beim ersten Liquid Sound Sommer Festival erwarten die Besuchenden:
Festivalablauf:
  • Ab 16:00 Uhr schließt die Toskana Therme für Tagesbesucher
  • Ab 17:00 Uhr: Einlass nur mit Festivalticket
  • Ab 18:00 Uhr: Festivalprogramm, außen, innen, in der Sauna
  • Ab 01:00 Uhr: Liquid Sound Club – Summernight Special
  • 08:45 Uhr: Programmende
  • 09:00 Uhr: Therme schließt
Tickets:

Das Festivalticket zum Preis von 59 € pro Person garantiert den Zugang zum Liquid Sound Sommer Festival. Vorab nur im TICKETSHOP erhältlich (nach Verfügbarkeit ab 19:00 Uhr Abendkasse). Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis von 17 € pro Person am 7. Juni ab 1:00 bis 9:00 Uhr (nur an der Kasse ab 1:00 Uhr erhältlich).

Das Liquid Sound Sommer Festival findet in allen drei Toskana Thermen statt. Es lohnt sich, einen Blick über den sommerlichen Beckenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern:

Liquid Sound Sommer Festival in Bad Schandau am 6. Juni: events/bad-schandau

Liquid Sound Sommer Festival in Bad Orb am 4. Juli: events/bad-orb

Liquid Sound Sommer Festival in Bad Sulza am 1. August: events/bad-sulza

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