„Kur Kommander“ lässt nach den Sternen greifen

Eine spektakuläre Live-Performance eröffnet das diesjährige Jena FullDome Festival. „Kur Kommander“ entstand als 360-Grad-Online-Serie u.a. in der Toskana Therme Bad Sulza, das immersive Theaterstück erlebt seine zweite Premiere.„Kur Kommander“ wurde unter schwierigen Pandemiebedingungen inszeniert und ist nun am Mittwoch, den 10. Mai 2023, um 19:30 Uhr im Zeiss-Planetarium Jena zum ersten Mal live vor breitem Publikum zu bestaunen. Das Schauspiel bringt eine 7-teilige Streaming-Serie, produziert von DOMEFLIX, auf die Bühne. Eine Hintergrundkulisse im Fulldome umgibt den gesamten Raum mit bewegten Illusionen. Mittels Projektionen im Halbrund, Live-Musik und fantastischen Erscheinungen taucht man zwischen gestern, heute und morgen ein. Worum es geht: An seinem ersten Tag im neuen Job als Bademeister verliebt sich Ralf in Käthe, die schöne Saunameisterin. Käthe als singende Meerjungfrau, der brasilianische Medienkünstler Pedro und ein mit warmem Wasser und Liquid Sound® gefülltes Planetarium führen ihn plötzlich auf eine Reise zum Ursprung des Lebens und in die Zukunft.Diese immersive Film- und Theaterproduktion wurde 2020 in der Toskana Therme Bad Sulza gedreht. Deren Dachmarke Toskanaworld tritt als Hauptsponsor der Eröffnungsveranstaltung und des gesamten FullDome Festivals auf. Studierende der Medienkunst der Bauhaus-Universität Weimar haben das Stück gemeinsam mit freien Künstlern unter der Regie von Honorarprofessor und Toskanaworld-Kulturdirektor Micky Remann entwickelt. Neben der Toskana Therme dienten das Stadtbad Halle, das Bad Sulzaer Gradierwerk sowie die Apoldaer Galerie der Künstlerin Philine Görnandt als Spielstätten für voraufgezeichnete Episoden. Lichtkunstobjekte jener Künstlerin, Außerirdische bemalt von Bodypainter Mirko Gerwenat und die Darsteller Andreas Max Martin (Ralf) und Vanessa Zuber (Käthe) sind 2023 in „Kur Kommander“ wieder zu sehen, diesmal hautnah.Das 17. Jena FullDome Festival findet vom 10. bis 14. Mai 2023 im Zeiss-Planetarium Jena statt. Gegründet 2007, tauschen sich Jahr für Jahr Medienkünstler, Musikvisualisierer, interdisziplinäre Forscher, 360-Grad-Performer und Raumklangschaffende aus der ganzen Welt aus, um Ideen miteinander zu teilen, immersive Medien, elektronische Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft in der Kuppel zu präsentieren und zu feiern.für „Kur Kommander“ am 10. Mai 2023, Zeiss-Planetarium Jena: Kur Kommander FullDome Festival 2023 für „Kur Kommander“ am 10. Mai 2023, Zeiss-Planetarium Jena: Kur Kommander FullDome Festival Stream 2023