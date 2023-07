Kunst-Sommer-Sonntag

Anlässlich des 3. Kunst-Sommer-Sonntags im Schloss Auerstedt startet am Sonntag, den 9. Juli 2023 eine Gemeinschaftsausstellung, die bis Ende des Jahres hier zu bestaunen sein wird. Drei Thüringer Künstlerinnen präsentieren ihre Werke aus filigran verflochtenen Drahtskulpturen, japanischer Kalligraphie und botanischer Fotokunst.



In immer wieder meditative Prozesse begeben sich die Drahtkünstlerin Susann Oesen aus Jena, die Shodō-Künstlerin Gabriele Beck aus Oettern und die Fotografin Susen Reuter aus Weimar. Die Entstehung von Motiven, Formen und Elementen bedarf hoher Konzentration – dem Sein im Moment. Jeder Draht wird von Hand aufwendig verflochten, es entstehen neue Verbindungen und Strukturen, gar Lebendigkeit. Pinsel und Papier werden eins und oft braucht es Stunden und Tage bis ein Kanji (Schriftzeichen) fertiggestellt ist. In der Fotografie kommt es genau darauf an zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, den Augenblick festzuhalten.



Das Ergebnis der kreativen Arbeit wird ab 14:00 Uhr den Besuchenden zugänglich gemacht. Der Vernissage wohnen die drei Künstlerinnen bei, musikalisch untermalt durch Harfenistin Susanne Gassios. Zusätzlich öffnet der bildende Künstler und Neu-Auerstedter Michael „Arantes“ Müller an diesem Tag sein Atelier für interessierte Gäste.