Klinikzentrum hat renoviert und erweitert Portfolio

Das Klinikzentrum Bad Sulza hat im Jahr 2024 mehrere umfassende Modernisierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt. Im Mittelpunkt stand dabei die vollständige Renovierung des ehemaligen Haus 3, das nun sowohl Rehabilitanden als auch Mitarbeitenden verbesserte Bedingungen bietet.



Insgesamt wurden 155 Patientenzimmer in dem achtgeschossigen Hochhaus-Gebäude renoviert. Neben dem Austausch aller Fenster und Zimmertüren wurden die Räume mit neuen Betten und Sitzgelegenheiten ausgestattet. Zusätzlich erfolgten Maler- und Fußbodenarbeiten, die sich auch in den Fluren sichtbar positiv auswirken. Auch das Restaurant Felicia hat eine komfortablere wie gleichermaßen funktionalere Bestuhlung erhalten und die Fenster sind ausgewechselt.



Zudem wurden im benachbarten Flachbau (ehemals Haus 2) in der Woche vom 12. bis 16. Mai 2025 sämtliche Fenster in den Patientenzimmern vollständig ersetzt. Die Arbeiten verliefen planmäßig, sodass jedes einzelne Zimmer bereits am 19. Mai wieder bezugsfertig zur Verfügung stand.



„Die Qualität der Unterbringung spielt eine zentrale Rolle beim Genesungsprozess. Mit der Renovierung setzen wir ein deutliches Zeichen für unseren Anspruch, medizinische Rehabilitation auf hohem Niveau mit einer modernen und wohnlichen Umgebung zu verbinden“, erklärt Klinik-Geschäftsführer Mark Förste.



Der Pflegedienstbereich, Ansprechpartner für die medizinische Versorgung während des Klinikaufenthaltes, konnte ebenfalls grundlegend neu konzipiert in Betrieb genommen werden. Es sind hier das Notfallzimmer für akute Fälle mit Überwachungsmonitor und Möbeln und das Behandlungszimmer, wo Dienste wie Blutabnahme und Verbände geleistet werden, modernisiert worden. Dokumentation, Medikamentenstellung, Lager und Leitung haben nun zentriert ihren erweiterten Platz. Entstanden ist ein moderner, zentral gelegener Pflegearbeitsplatz mit einem klar strukturierten administrativen Bereich sowie direkt angeschlossenen Behandlungs- und Notfallzimmern. Die neue Raumstruktur und Ausstattung tragen nicht nur zu einer verbesserten Versorgung der Rehabilitanden bei, sondern schaffen zugleich eine deutlich optimierte Arbeitsumgebung für die Pflegebeschäftigten.



Das Klinikzentrum erfuhr so insgesamt eine massive Aufwertung. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen betrug 4,5 Mio Euro.



Diese fügten sich an die Neueinrichtung eines Cryo-Geräts zur Kaltlufttherapie sowie einer Hydrojet-Liege zur Wasserstrahlmassage gegen Ende 2023 an, um Entspannung zu fördern und Schmerzen zu lindern.



Seit 1. Januar 2025 ist das Klinikzentrum zudem zugelassen für die verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation, neben der medizinisch-beruflich orientierten ein weiterer Zweig der Indikation Orthopädie - diese beinhaltet verstärkt psychologische Intervention, vor allem als Anschlussheilbehandlung bei Schmerzpatienten geeignet. Dazu ist in der vierten Etage des Hochhauses ein Wohn- und Aufenthaltsbereich für spezielle Gruppenübungen geschaffen. Das ergänzt die Behandlung orthopädischer Erkrankungen und der damit verbundenen, meist chronischen Schmerzen, wobei Rehabilitanden mit zusätzlichen psychosozialen Belastungen besonders nachhaltig geholfen wird.



Das Klinikzentrum Bad Sulza dankt allen beteiligten Gewerken sowie den Mitarbeitenden, die die Baumaßnahmen engagiert realisiert, unterstützt und begleitet haben.

