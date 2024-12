Klinikzentrum erhält Spitzenposition in der DEGEMED

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED) wählte am 13. November 2024 Geschäftsführer des Klinikzentrum Bad Sulza Mark Förste als ihren stellvertretenden Vorsitzenden.



Er engagiert sich bereits seit einigen Jahren für die DEGEMED und ist Sprecher des Innovationsforums, einer der vier Arbeitskreise der medizinischen Fachgesellschaft. Hier tauschen sich seit 2021 Geschäftsführende, leitende Mitarbeitende und Mitarbeitende aus, um gemeinsam die Reha der Zukunft zu gestalten, Kampagnen für die Rehabilitation neu und weiterzuentwickeln und öffentlichkeitswirksam in die Politik zu tragen. Einrichtungen übergaben über 60 Bundestagsabgeordneten einen Zukunftsstaffelstab mit der Bitte, Forderungen auf die Agenda des Deutschen Bundestags zu setzen.



„Die Reha-Landschaft steht vor großen Herausforderungen, und ich sehe die aktive Mitgestaltung als Chance, unsere Zukunft zu sichern. Mein Engagement in der DEGEMED basiert auf der Überzeugung, dass wir gemeinsam nachhaltige Perspektiven schaffen können. Es motiviert mich, in dieser neuen Rolle Verantwortung übernehmen zu dürfen, um gemeinsam mit den Mitgliedern die Qualität und Sichtbarkeit der Reha zu stärken“, so Herr Förste zu seinem neuen Amt als stellvertretender Vorsitzender der Mitgliederversammlung. Der Vorstand schlug ihn für die neue Position vor und freut sich nun darauf, zusammen Veränderungen voranzubringen.



Zur DEGEMED gehören private, freigemeinnützige und öffentlich betriebene Einrichtungen für Reha in Deutschland. Im Direktverband haben alle Mitglieder direkten Zugang zu Gremien und Arbeitskreisen und können so unmittelbar an der Meinungsbildung und der strategischen Ausrichtung des Verbandes mitwirken. Die Gesellschaft setzt sich seit ihrer Gründung 1997 indikationsübergreifend mit einer klaren Qualitätsorientierung als Markenkern für die Interessen der Leistungserbringer der stationären und ambulanten medizinischen Reha ein. Sie steht allen voran für die Erhaltung einer vitalen Reha-Landschaft, denn sie bedeutet intelligente Sozial- und moderne Gesundheitspolitik.



Seit 2020 ist das Klinikzentrum Bad Sulza nach dem auf DIN ISO 9001:2015 basierenden Auditleitfaden 6.0 der DEGEMED zertifiziert. Das Auditverfahren bestätigt die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements und dient gleichzeitig als Orientierungshilfe bei der fortdauernden Verbesserung der Abläufe.

(lifePR) (