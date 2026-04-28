Klinikzentrum begrüßt neuen Chefarzt

Seit dem 1. März ergänzt Dr. Lafi Abu Sirhan das Ärzteteam im Klinikzentrum Bad Sulza, als neuer Chefarzt der Fachabteilung Pneumologie.



Der Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie ist zusätzlich qualifiziert in der Intensivmedizin, Lungen- und Bronchialheilkunde sowie im Strahlenschutz. Nach zehn Jahren in Hamburg als Oberarzt, sieben Jahren am Deutschen Medizinischen Zentrum (DMZ) am Toten Meer/Israel in der Klimatherapie kam er 2016 das erste Mal als Chefarzt ans Klinikzentrum. Nach Stationen im Schwarzwald und der renommierten pneumologischen MEDIAN Klinik Heiligendamm bewog die Erinnerung an den menschlichen Umgang in Bad Sulza seine Rückkehr.



Als der Internist mit arabischen Wurzeln sich 2015 in Bad Sulza vorstellte, spürte er sogleich, dass dies ein Ort werden würde, wo er sich aufgehoben fühlt. 2021 zog er wieder los, seine berufliche Expertise weiter zu schärfen. Er sagte schließlich, wenn Bedarf an Lungenspezialisten bestünde, kommt er zurück. Und so kam es. Die Wertschätzung, der sehr gute Kontakt untereinander haben bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er spricht von „Familie“.



Bei der Klimatherapie oder Klimakur werden die natürlichen klimatischen Umweltreize besonderer Gegenden, zumeist von Kurorten oder Seebädern, auf natürliche Weise zur Heilungsbeschleunigung unter ärztlicher Leitung genutzt. Sie zählt zu den wissenschaftlich anerkannten Naturheilverfahren. So bereichert Lafi Abu Sirhans Wissen das ganzheitlich ausgerichtete Profil der hiesigen Präventions- und Rehabilitationsklinik immens. Seine eifrigen Ziele gelten der Qualitätsverbesserung, dabei das Wohl aller Beteiligten geachtet. In Zukunft will er die Zusammenarbeit mit der Orthopädie-Fachabteilung stärken.



„Mein Credo ist: zufriedene Mitarbeiter – zufriedene Patienten.“

(lifePR) (